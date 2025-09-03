У Чорнобильському заповіднику виявили гігантського жука: побачити його можна тільки влітку

Пиляр Смоляний / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику повідомили, що з другої половини липня по вересень в лісах можна зустріти справжнього велетня серед комах – пиляра смоляного. Це найбільший представник родини вусачів у Європі, довжина тіла дорослого жука може досягати 6 см.

Про це повідомляє пресслужба заповідника.

Поширений пиляра смоляний у Центральній та Південній Європі, на Кавказі, в Туреччині, Північній Африці та Україні, а в горах зустрічається на висоті до 1000 м. Самці відрізняються дуже довгими вусиками та смоляно-бурим забарвленням, а самки – червонувато-бурі з коротшими вусиками.

Самки відкладають яйця в тріщини кори мертвих або ослаблених сосен та ялинок. Личинки розвиваються у деревині 2–4 роки, можуть досягати 10 см, спочатку живлячись внутрішнім шаром кори, а згодом прогризаючи хід у товщину стовбура, де зимують і продовжують харчування.

Пиляр, або вусач-тесляр, має повний цикл перетворення. Перед лялькуванням личинка піднімається до поверхневих шарів деревини та формує “колиску”, де перетворюється на лялечку. Ця стадія триває близько місяця, після чого молодий жук залишається ще 10–15 днів у колисці, доки не затвердіють його хітинові покриви, і лише тоді він прогризає льотний отвір та залишає дерево. Личинки легко помітити за великими льотними отворами діаметром до 1,5 см.

На личинок полюють дрібні перетинчастокрилі паразити – наїзники, що відкладають свої яйця всередину тіла майбутнього жука.

Екологи підкреслюють, що пиляра смоляний відіграє важливу роль у природі: він допомагає розкладати мертву деревину, повертаючи поживні речовини у ґрунт та підтримуючи баланс екосистеми.

