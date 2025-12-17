ТСН у соціальних мережах

114
2 хв

У Чорнобильському заповіднику виявили нове гніздо рідкісних орланів-білохвостів (фото)

Чорнобильський заповідник став безпечним домом для червонокнижних орланів-білохвостів.

Руслана Сивак
Гніздо рідкісних орланів-білохвостів

Гніздо рідкісних орланів-білохвостів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Популяція орланів-білохвостів у Чорнобильській зоні відчуження продовжує стабільно зростати. Нещодавно науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили вже 17-те гніздо цього червонокнижного хижака.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

За словами представників, пошуки місця гніздування розпочалися ще в липні в районі села Куповате, де орнітологи помітили трьох молодих птахів. Один із них літав невпевнено, що вказувало на близькість гнізда.

«Незважаючи на уважні пошуки, знайти гніздо тоді не вдалося — густе літнє листя у вільшанику приховало всі можливі орієнтири. Було прийнято рішення повернутися восени, коли крона дерев відкриє огляд і дозволить ретельніше обстежити територію. Така тактика повністю виправдала себе: після повторного обходу гніздо вдалося виявити», — повідомили у заповіднику.

Гніздо рідкісних орланів-білохвостів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гніздо рідкісних орланів-білохвостів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Додають, що це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника.

«Це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні», — запевнили представники заповідника.

На сьогодні орлан-білохвіст має статус рідкісного виду та занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними конвенціями. Загальна чисельність популяції цих птахів в Україні оцінюється орнітологами у 180–200 пар. Зона відчуження залишається одним із найважливіших резерватів для збереження цього величного хижака.

Гніздо рідкісних орланів-білохвостів. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гніздо рідкісних орланів-білохвостів. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили унікальні кадри з фотопасток. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку коней Пржевальського — єдиного виду диких коней, що зберігся у природі.

Раніше повідомлялося, знайдений на місці катастрофи Чорнобильської АЕС «чорний грибок» виживає, харчуючись радіацією, що може здійснити революцію у космічній галузі. Вчені припускають, що його унікальні властивості дозволять захистити астронавтів і позаземні колонії від космічного випромінювання.

114
