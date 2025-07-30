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У Чорнобильському заповіднику виявили рідкісну “міфічну” квітку (фото)
У заповідних лісах Чорнобильського заповідника виявили рідкісну лісову лілію, яка здавна має легендарний статус. Її цвітіння — рідкісне явище.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень зафіксували рідкісну знахідку — квітучу лісову лілію. Ця червонокнижна рослина вважається справжньою легендою лісів і надзвичайно рідко трапляється у природі.
Як повідомили у пресслужбі заповідника, квітку помітила науковиця Ольга Бєльська.
Вона привернула увагу своїм витонченим виглядом — мов метелик, що гойдається серед папороті.
Цвітіння — подія на роки
Лісова лілія — рослина з дуже повільним циклом розвитку. Від проростання насіння до першого цвітіння минає щонайменше чотири роки:
у перший рік проростає насіння,
на другий — з’являються перші листки й починає формуватися цибулина,
на третій рік — виростає пагін і закладається квіткова брунька,
і лише на четвертий — рослина може зацвісти.
Після виявлення першого екземпляра, фахівці продовжили пошук і знайшли ще одну квітучу лілію, два відцвілі екземпляри та сім вегетуючих рослин, які потенційно можуть зацвісти вже наступного сезону.
Збереження рідкісного виду
Лісова лілія занесена до Червоної книги України та охороняється як вид, що скорочується в чисельності. Через повільне розмноження рослина надзвичайно вразлива до змін середовища та втручання людини.
Виявлення цієї рослини на території заповідника свідчить про збереження унікальних природних умов у зоні відчуження, де без втручання людини поступово відновлюється біорізноманіття.
Раніше у Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив величезний хижак.