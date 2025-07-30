У Чорнобильському заповіднику виявили рідкісну “міфічну” квітку (фото)

Лісова лілія / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень зафіксували рідкісну знахідку — квітучу лісову лілію. Ця червонокнижна рослина вважається справжньою легендою лісів і надзвичайно рідко трапляється у природі.

Як повідомили у пресслужбі заповідника, квітку помітила науковиця Ольга Бєльська.

Лісова лілія. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Вона привернула увагу своїм витонченим виглядом — мов метелик, що гойдається серед папороті.

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Цвітіння — подія на роки

Лісова лілія — рослина з дуже повільним циклом розвитку. Від проростання насіння до першого цвітіння минає щонайменше чотири роки:

у перший рік проростає насіння,

на другий — з’являються перші листки й починає формуватися цибулина,

на третій рік — виростає пагін і закладається квіткова брунька,

і лише на четвертий — рослина може зацвісти.

Лісова лілія. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Після виявлення першого екземпляра, фахівці продовжили пошук і знайшли ще одну квітучу лілію, два відцвілі екземпляри та сім вегетуючих рослин, які потенційно можуть зацвісти вже наступного сезону.

Збереження рідкісного виду

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Лісова лілія занесена до Червоної книги України та охороняється як вид, що скорочується в чисельності. Через повільне розмноження рослина надзвичайно вразлива до змін середовища та втручання людини.

Лісова лілія. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Виявлення цієї рослини на території заповідника свідчить про збереження унікальних природних умов у зоні відчуження, де без втручання людини поступово відновлюється біорізноманіття.

Раніше у Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив величезний хижак.