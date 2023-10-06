У Чорногорії завершився чемпіонат із ліні: хто переможці та скільки днів вони пролежали (фото)

Цього року учасники поставилися до дотепного змагання серйозніше, ніж будь-коли раніше.

У Чорногорії завершився конкурс за звання "найледачішого громадянина".

Про це пише Slovenia Posts.

Чемпіонат із лежання, який проводиться в країні вже понад десять років, цього року відрізнився: двоє переможців, які зрештою погодилися розділити головний приз, залишалися в горизонтальному положенні 50 днів, або майже 1200 годин. Для порівняння: попередній рекордсмен 2021 року пролежав 117 годин, або трохи менше п'яти діб.

Конкурс "Найледачіший громадянин Чорногорії" / Фото: reuters.com

Цього року у змаганнях взяли участь 21 учасник із Чорногорії, Сербії, України та Росії, а переможцями та рекордсменами стали 23-річні чорногорці Лідія Маркович та Філіп Кнежевич.

Оскільки жоден із них не був готовий здатися і підвестися, вони домовилися встати разом і розділити приз у тисячу євро. При цьому організатори заявили, що Кнежевич залишив медіа-перемогу Лідії Маркович".

Цікаво, що батьки Лідії раніше самі пропонували дати їй 1000 євро, щоби вона припинила лежати. Але дівчина відмовилася.

Правила конкурсу дозволяли учасникам харчуватися тричі на день та користуватися туалетом кожні вісім годин.

Після цього марафону організатори вже заявили, що наступного року посилять правила.

Нагадаємо, нещодавно у Лондоні відбувся перший у світі конкурс краси без макіяжу. Конкурсанткам було заборонено користуватися навіть блиском для губ.

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