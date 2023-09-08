У Чорногорії змагаються за титул "найледачішого громадянина": які правила (фото)

У Чорногорії триває конкурс за звання "найледачішого громадянина".

Про це пише Reuters.

Сатиричний конкурс щорічно відбувається у курортному селищі Брезна.

Рекорд лежачи у 117 годин був встановлений на торішніх змаганнях. Цього року за титул борються семеро учасників. Вони лежать на килимках уже 21-й день і заявили, що сповнені рішучості продовжувати.

Конкурс "Найледачіший громадянин Чорногорії" / Фото: reuters.com

"Всі ми почуваємося добре, чудово, проблем зі здоров'ям немає, нас балують, залишається лише лежати", — сказала 38-річна чемпіонка 2021 року Дубравка Аксич.

Організаторка та власниця курорту Радоня Благоєвич сказала, що конкурс був запущений у адріатичній країні 12 років тому, щоб висміяти популярний міф, який називає чорногорців лінивими.

Вона сказала, що семеро учасників, що залишилися з 21 на старті, лежали без сну 463 години.

Конкурс "Найледачіший громадянин Чорногорії" / Фото: reuters.com

Правила передбачають, що стояння чи сидіння вважаються порушенням та підставою для негайної дискваліфікації, проте учасникам дозволяється кожні вісім годин виділяти 10 хвилин на те, щоб сходити до туалету.

Учасники також можуть читати та використовувати мобільні телефони та ноутбуки.

Конкурс "Найледачіший громадянин Чорногорії" / Фото: reuters.com

23-річний Філіп Кнежевич, який вперше бере участь у конкурсі з північного міста Мойковац, сказав, що впевнений у перемозі та отриманні призу в 1000 євро (1070 доларів США).

"У нас тут є все, що нам потрібно, компанія чудова, час летить швидко", - сказав він.

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