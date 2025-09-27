У Чорному морі знайшли легендарну Nokia: що відбулося з телефоном за 15 років у воді (фото)

Знайдений телефон. Фото: TikTok

Блогер натрапив на унікальну знахідку під час занурення в Чорному морі. На дні він підняв старий мобільний телефон, який пролежав під водою приблизно 15 років.

Про це розповів автор популярного TikTok-каналу «Підземне Сафарі».

Щоб показати підписникам стан пристрою, блогер влаштував своєрідне «розпакування». Телефон був вкритий брудом і мав неприємний запах, однак його чохол дивом зберігся. Через окислення замка відкрити його руками чи викруткою не вдалося — довелося використовувати плоскогубці.

Усередині виявилася Nokia 1100 — одна з наймасовіших моделей у світі, випущена у 2003 році тиражем близько 250 мільйонів. Разом із телефоном збереглася і SIM-карта SimSim від UMC, популярна в Україні у 2000-х.

Знайдений телефон. Фото: TikTok

«У вас або у ваших батьків точно такий був», — пожартував блогер у відео. Він додав, що дістати SIM-карту було непросто, проте йому це вдалося.

У коментарях підписники активно реагували на знахідку. Хтось порадив: «А постав його на зарядку, може, ще походе». Інший жартома припустив: «А хазяїн походу досі в морі десь». Ще один користувач згадав про легендарну витривалість батареї: «Я б офігів, якби у нього залишилася ще одна палиця для зарядки».

Знайдений телефон. Фото: TikTok

