ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

У Чорному морі знайшли легендарну Nokia: що відбулося з телефоном за 15 років у воді (фото)

Блогер підняв із дна Чорного моря телефон Nokia, який пролежав у воді близько 15 років. Усередині збереглася SIM-карта UMC.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Знайдений телефон. Фото: TikTok

Знайдений телефон. Фото: TikTok

Блогер натрапив на унікальну знахідку під час занурення в Чорному морі. На дні він підняв старий мобільний телефон, який пролежав під водою приблизно 15 років.

Про це розповів автор популярного TikTok-каналу «Підземне Сафарі».

Щоб показати підписникам стан пристрою, блогер влаштував своєрідне «розпакування». Телефон був вкритий брудом і мав неприємний запах, однак його чохол дивом зберігся. Через окислення замка відкрити його руками чи викруткою не вдалося — довелося використовувати плоскогубці.

Усередині виявилася Nokia 1100 — одна з наймасовіших моделей у світі, випущена у 2003 році тиражем близько 250 мільйонів. Разом із телефоном збереглася і SIM-карта SimSim від UMC, популярна в Україні у 2000-х.

Знайдений телефон. Фото: TikTok

Знайдений телефон. Фото: TikTok

«У вас або у ваших батьків точно такий був», — пожартував блогер у відео. Він додав, що дістати SIM-карту було непросто, проте йому це вдалося.

У коментарях підписники активно реагували на знахідку. Хтось порадив: «А постав його на зарядку, може, ще походе». Інший жартома припустив: «А хазяїн походу досі в морі десь». Ще один користувач згадав про легендарну витривалість батареї: «Я б офігів, якби у нього залишилася ще одна палиця для зарядки».

Знайдений телефон. Фото: TikTok

Знайдений телефон. Фото: TikTok

Нагадаємо, в центрі Дубая продали найдорожчу каву у світі — вартість однієї чашки склала 28 тисяч гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
474
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie