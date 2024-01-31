У день весілля мама дізналася, що наречена сина – її рідна дочка

Китаянка була шокована, коли в день весілля сина виявила, що наречена була її дочкою.

Про це пише Times Now News.

Інцидент стався у Сучжоу, провінція Цзянсу. "Свекруха" помітила на руці своєї новоспеченої невістки родимку, схожу на ту, яка була у її доньки, з якою її розлучили багато років тому.

Це спонукало жінку запитати батьків нареченої, чи була їхня дочка усиновлена, і вони підтвердили, пояснивши, що знайшли її на узбіччі дороги 20 років тому.

Почувши цю історію, наречена розплакалася. Момент зустрічі з біологічною матір'ю вона описала як "щасливіший, ніж сам день весілля".

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Після всієї метушні весілля справді відбулося, але лише після того, як було встановлено, що між нареченим та нареченою немає біологічного зв'язку. Це тому, що наречений, на щастя, теж був усиновлений і, отже, закохані не були кровними родичами. Повідомляється, що жінка вирішила усиновити сина після багатьох років пошуків давно загубленої доньки.

Гості весілля побажали сім'ї всього найкращого цього подвійно радісного дня.

Нагадаємо, чоловік помер через декілька хвилин після того, як сказав "так" на весіллі. Свято мрії в мить перетворилося на жах.

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