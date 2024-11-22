У дитсадку поцупили 18 пар взуття малечі: усі були шоковані, хто виявився крадієм – фото

Поліцейські встановили камери спостереження, щоб докопатися до суті крадіжок, і врешті-решт викрили винуватця.

У Японії викрили крадія взуття у дитячому садочку.

Про це пише The Guardian.

Поліція та персонал спочатку були спантеличені, коли із закладу почало зникати взуття, не в останню чергу через те, що "крадіжки" відбувалися по одному черевику, а не парами.

Не маючи змоги докопатися до суті, поліція встановила три камери спостереження в надії, що злодій завдасть нового удару. Потім, коли в ніч проти 11 листопада з дитячого садка зник один черевик, слідчі просіяли записи з камер, вважаючи, що нарешті спіймали підозрюваного у крадіжці взуття на місці злочину.

Винуватець, однак, виявився чотирилапим, з оранжево-коричневим хутром і гострими кігтями.

Ласка вкрала взуття у дитячому садочку / Фото: +RKB

Записи з камер спостереження показали, що ласка з'явилася з-за стіни напередодні ввечері, наблизилася до шаф, де зберігалося дитяче взуття, і втекла з одним білим черевиком у пащі – і все це протягом приблизно 10 секунд.

Ласка вкрала взуття у дитячому садочку / Фото: +RKB

Завідувачка дитячого садка звернулася до поліції на початку листопада після того, як зникло 15 пар взуття, що належали 10 дітям. Наступного дня зникли ще три, а решта взуття, яке діти носять лише в приміщенні, було розкидане підлогою.

"Ми дуже хвилювалися, але тепер, коли ми знаємо, що це була тварина, ми відчуваємо полегшення", - сказав один з працівників дитячого будинку.

Професор Хіроші Сасакі з Університету Чікуші Йогакуен сказав, що ласка, яка вкрала взуття, ймовірно, щойно народила і, враховуючи чутливість тварин до холоду, використовувала взуття для вистилання гнізда на зиму.

Однак місцеперебування взуття залишається невідомим, і дитячий центр сподівається запобігти повторенню інцидентів, накриваючи комірчини сітками на ніч, як він це назвав "заходом із запобігання злочинам".

Нагадаємо, чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру. Згодом він про все пошкодував.

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