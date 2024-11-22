У дитсадку поцупили 18 пар взуття малечі: усі були шоковані, хто виявився крадієм – фото

Поліцейські встановили камери спостереження, щоб докопатися до суті крадіжок, і врешті-решт викрили винуватця.
У Японії викрили крадія взуття у дитячому садочку.
Про це пише The Guardian.
Поліція та персонал спочатку були спантеличені, коли із закладу почало зникати взуття, не в останню чергу через те, що "крадіжки" відбувалися по одному черевику, а не парами.
Не маючи змоги докопатися до суті, поліція встановила три камери спостереження в надії, що злодій завдасть нового удару. Потім, коли в ніч проти 11 листопада з дитячого садка зник один черевик, слідчі просіяли записи з камер, вважаючи, що нарешті спіймали підозрюваного у крадіжці взуття на місці злочину.
Винуватець, однак, виявився чотирилапим, з оранжево-коричневим хутром і гострими кігтями.
Записи з камер спостереження показали, що ласка з'явилася з-за стіни напередодні ввечері, наблизилася до шаф, де зберігалося дитяче взуття, і втекла з одним білим черевиком у пащі – і все це протягом приблизно 10 секунд.
Завідувачка дитячого садка звернулася до поліції на початку листопада після того, як зникло 15 пар взуття, що належали 10 дітям. Наступного дня зникли ще три, а решта взуття, яке діти носять лише в приміщенні, було розкидане підлогою.
"Ми дуже хвилювалися, але тепер, коли ми знаємо, що це була тварина, ми відчуваємо полегшення", - сказав один з працівників дитячого будинку.
Професор Хіроші Сасакі з Університету Чікуші Йогакуен сказав, що ласка, яка вкрала взуття, ймовірно, щойно народила і, враховуючи чутливість тварин до холоду, використовувала взуття для вистилання гнізда на зиму.
Однак місцеперебування взуття залишається невідомим, і дитячий центр сподівається запобігти повторенню інцидентів, накриваючи комірчини сітками на ніч, як він це назвав "заходом із запобігання злочинам".
Нагадаємо, чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру. Згодом він про все пошкодував.
Читайте також: