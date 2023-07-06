У дівчини почало рости волосся на носі після пересадження шкіри – відео

Їй довелося робити операцію через напад собаки.

Дівчина була спантеличена, коли на її носі почало рости волосся.

Кінчик носа Трініті Роулз був відірваний внаслідок жорстокого нападу пітбуля. Також вона отримала серйозні ушкодження обличчя, вух та рук.

20-річній американці довелося пересадити шкіру зі скальпа голови на ніс, щоб відновити його. Але тепер там росте волосся.

Відповідними кадрами вона поділилася у своєму TikTok.

Відео стало вірусним і зібрало понад 6,4 мільйона переглядів.

Вона підписала кліп "Люблю це" та закликала юзерів "не забувати бути хорошими людьми".

Користувачі були приголомшені побаченим, оскільки в коментарях вони запитували, чи змогла вона видалити волосся.

Також чимало людей були в захопленні, як добре минула реконструктивна операція.

Це так чудово. Ваш хірург проробив приголомшливу роботу.

Це не моя справа, і, ймовірно, вам однаково, що думають інші, але ваш ніс такий милий.

Нагадаємо, пара знімала секс-відео біля аеропорту на очах у приголомшених глядачів. Інцидент стався в Колумбії.

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