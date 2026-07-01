У Дніпрі чоловік хотів поділити "зроблені губи" дружини як майно: на чий бік став суд

У Дніпрі чоловік хотів поділити «зроблені губи» дружини / © Unsplash

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У Дніпрі чоловік під час розлучення зажадав стягнути з колишньої дружини компенсацію за зроблені губи. Суд розглянув позов про поділ майна і виніс рішення, яке дивує.

Про це розповіли у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Чоловік хотів відсудити при розлученні гроші за зроблені губи

У Дніпрі Ленінський районний суд розглянув позов щодо поділу спільного майна колишнього подружжя. Чоловік намагався стягнути з колишньої дружини компенсацію за її косметичні процедури, проте в результаті розгляду справи суд зобов’язав його самого виплатити на користь жінки понад пів мільйона гривень.

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Згідно з матеріалами справи № 205/13260/23, за час шлюбу пара придбала два автомобілі: Mazda 3, зареєстровану на дружину, та BMW X6 — оформлену на чоловіка.

У своєму першому позові чоловік просив визнати автівку Mazda 3 його особистою приватною власністю, поділити навпіл кредитні зобов’язання, а також стягнути з колишньої дружини 160 000 гривень, які, за його словами, були витрачені на збільшення губ та художню реставрацію зубів.

Суд повністю відмовив чоловікові у задоволенні цих вимог, оскільки в матеріалах справи були відсутні будь-які документи, які б підтверджували факт надання відповідних косметичних послуг, їхню вартість, дату проведення процедур та джерело походження коштів, використаних для їх оплати.

Водночас суд задовольнив зустрічний позов колишньої дружини, яка вимагала визнати автомобіль BMW X6 спільною сумісною власністю подружжя та компенсувати їй вартість належної частки.

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За рішенням суду, тепер чоловік зобов’язаний виплатити колишній дружині компенсацію вартості її частки в автомобілі у розмірі 573 298 гривень 81 копійка, а також покрити судовий збір у сумі 5 732 гривні 99 копійок. Усі власні судові витрати позивач також має сплатити самостійно.

Припинив подобатися жінкам і відсудив за це компенсацію

В Ізраїлі 55-річний чоловік відсудив у державної клініки «Іхілов» 1,9 мільйона шекелів (понад 309 тисяч доларів) через невдалу операцію з видалення пахової грижі.

Потерпілий розповів, що до хірургічного втручання був життєрадісним, успішним страховим агентом і мав багато романів, проте дії медиків повністю зіпсували його життя, зробивши його хворобливим та самотнім.

Операцію чоловіку провели ще 2012 року, після чого він був змушений пережити ще кілька хірургічних втручань до 2015 року. Через ускладнення позивач втратив можливість нормально працювати, заробляти гроші, займатися спортом і зустрічатися з жінками.

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Оскільки в суді медики повністю визнали свою провину, суддя розглядав лише питання призначення грошової компенсації та ухвалив рішення на користь потерпілого.

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