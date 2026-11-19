У Дніпрі чоловік запускав петарди в будинку

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У Дніпрі чоловік влаштував підрив петард на дев’ятому поверсі житлового будинку. Матеріали щодо цього інциденту розглянув Самарський районний суд міста.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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У Дніпрі чоловік запускав петарди в будинку: як його покарали

Як встановив суд, правопорушення відбулося 28 травня 2026 року о 12:30. Перебуваючи на сходовому майданчику дев’ятого поверху багатоповерхівки, чоловік використав піротехнічні вироби — петарди «CORSAR».

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Оскільки це прямо суперечить обмеженням воєнного стану та положенням Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» № 3039-ІХ, чоловіка притягнули до відповідальності.

На розгляд справи фігурант не прийшов. Жодних пояснень своєї відсутності чи документів на підтвердження поважних причин він не надав, так само як і не надсилав клопотань про перенесення слухання. Через це суддя провів розгляд за відсутності особи, яку притягували до адміністративної відповідальності.

За нехтування правилами виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі та застосування піротехніки відповідальність передбачена частиною 1 статті 195-6 КУпАП. Аргументами на користь винуватості дніпрянина для суду стали протокол про адмінправопорушення, рапорт, зібрані пояснення та інші матеріали справи.

За підсумками розгляду справи № 206/4031/26, чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП. Йому призначили стягнення у вигляді 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто 1 020 гривень. Окрім цього, постановлено конфіскувати самі піротехнічні вироби та стягнути з порушника на користь держави 665 гривень судового збору.

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Якщо ж чоловік не сплатить штраф вчасно, його подвоять.

Інциденти: останні новини

Нагадаємо, влітку у Києві до одного з ліцеїв зайшов дезорієнтований чоловік із ножем, який стверджував, що його нібито переслідують невідомі. Черговий охоронець одразу відвернув його увагу на себе та вмовив покласти ніж, але за кілька хвилин відвідувач знову занервував, відштовхнув охоронця і спробував прорватися коридором закладу.

Працівники «Муніципальної охорони» заблокували його пересування та утримували ситуацію під контролем до прибуття групи оперативного реагування і поліції.

Поліцейські вилучили ніж, а на місце події також прибули слідчо-оперативна група та швидка допомога. Після медичного огляду чоловіка госпіталізували до профільної лікарні для надання спеціалізованої допомоги.

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