У Дніпрі майстер із ремонту техніки виграв шалену суму в лотерею: "Ніколи не тримав таких грошей"

У Дніпрі майстер із ремонту техніки виграв у державну лотерею 190 000 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

"Я ніколи не тримав таких грошей у руках", – зізнався 39-річний Юрій.

Чоловік поділився, що це його перший великий виграш, хоча він час від часу, впродовж 12 років купує по кілька білетів на тираж "Лото-Забава".

Юрію нічого не віщувало виграшу. "У попередньому розіграші я виграв 50 гривень, додав до цієї суми ще 40 гривень і купив три білети. Один з них і став виграшним", – поділився щасливий переможець.

Дніпрянин зізнався, що в лотереї йому найбільше подобається сам процес закреслення чисел у білеті. "Коли я побачив, що закреслив усі числа у трьох лініях, я не міг повірити, що виграв. Якщо чесно, то я й досі не вірю, що мені так пощастило", – зізнається він.

Щодо планів на виграш, він поки що не має конкретних ідей, але швидше за все витратить гроші на побутові потреби.

Нагадаємо, нещодавно виграв у лотерею 190 000 гривень переселенець із Бахмута.

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