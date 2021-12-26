У Дніпрі з'явилася маршрутка з гірляндами і Снігуронькою за кермом (фото)

У Дніпрі з'явилася маршрутка з гірляндами і Снігуронькою за кермом (фото)

Водійка намагається радувати містян.

У Дніпрі водійка автобуса №18 прикрасила транспортний засіб гірляндами, "дощиком" і метеликами.

Про це повідомляє видання Інформатор.

Особливо красивий і новорічний вигляд має автобус увечері, коли вмикаються різнокольорові гирлянди. Жінка вирішила прикрасити своє робоче місце, аби радувати пасажирів.

Утім, на цьому фантазія жінки не закінчилася. Саме тому вона одягнулася у костюм принцеси-Снігурочки. Так водійка намагається радувати містян. За її слова, пасажири дивуються, коли бачать її та потрапляють до "новорічного автобуса". Втім, незадоволених немає.

Новорічна маршрутка в Дніпрі.

Новорічна маршрутка в Дніпрі.

Як повідомлялося, село Настасів у Тернопільській області вбрали у дев'ятикілометрову гірлянду. Святкові ілюмінації перетворили Настасів на новорічну казку: хати з хлівами світяться, ангелики з криницями мерехтять, сільські дороги наче великі магістралі збігаються у центр, де горять різними вогниками новорічна ялинка та різдвяна шопка.

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