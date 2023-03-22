У Фінляндії для 10 осіб проведуть безкоштовні “уроки щастя”: як потрапити на навчання

Учасникам навчання покривають всі витрати на проїзд і проживання, включаючи готельний номер, доступ до приватної сауни та спа-центру, а також усі інші “необхідні зручності”.

У Фінляндії, яку вже шостий рік поспіль визнають найщасливішою країною у світі, організовують безкоштовні поїздки для 10 осіб, щоб отримати “уроки щастя”.

Про це повідомляє Business Insider .

Відповідно до звіту групи незалежних експертів для ООН, Фінляндія цього року знову посіла перше місце у “рейтингу щастя” з показником “набагато вищим, ніж усі інші країни”. У цьому дослідженні вимірюються такі фактори, як середній дохід, психічне та фізичне здоров’я.

З цієї нагоди офіційний туроператор Visit Finland пропонує 10 безкоштовних турів для тих, хто хоче навчитися бути щасливим, як фіни. Навчання планується провести протягом 4 днів у червні на розкішному курорті Куру у фінському озерному краї.

Visit Finland покриває всі витрати на проїзд і проживання, включаючи готельний номер, доступ до приватної сауни та спа-центру, а також усі інші “необхідні зручності”. Поїздка включає в себе сесії з фінськими експертами з ремесел, їжі та добробуту, здоров’я та балансу. Заявки приймаються до 2 квітня.

Кандидати повинні створити ролик або відео для TikTok, у якому вони повинні сказати, “що спонукає їх таємно почуватися фінами”. Учасників також зніматимуть під час поїздки, а відзнятий матеріал використовуватимуть для рекламних матеріалів Visit Finland.

Хелі Хіменес, старший директор урядової організації Business Finland, каже, що щастя фінів “походить від тісного зв’язку з природою та приземленого способу життя - це не якийсь містичний стан”. За її словами, це “навик, якому можна навчитися”.

Нагадаємо, у рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла 92 місце. На рівень щастя глобально вплинуло повномасштабне вторгнення Росії – водночас, показник вищий за довоєнні часи.

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