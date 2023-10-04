У Флориді знайшли алігатора без верхньої щелепи: який він має вигляд (фото, відео)

У Флориді, США, знайшли алігатора, що втратив верхню щелепу.

Про це повідомляє News 6.

Звір отримав ім'я Джолін на честь пісні Доллі Партон "Jolene" після публічного призову в соціальних мережах.

Тварина була виявлена в окрузі Семінол і була доставлена до Гаторленду, тематичного парку і заповіднику дикої природи в Орландо.

Алігатор без щелепи / Фото: скриншот з відео

Представники парку звернулися в Мережі до юзерів щодо імені рептилії, самки віком від 3 до 4 років, яка важить близько 8 кг.

У відео, опублікованому Gatorland у Facebook, генеральний директор Марк МакГ'ю розповів, що вони обрали саме Джолін на основі популярної мелодії, яка входить до списку 500 найбільших пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

"Цей маленький алігатор — справжній скарб, ми так закохані в нього, але ще один американський скарб — це Доллі Партон", — сказав МакГ'ю. "Одне з таких імен, які нам дуже добре запам'яталися і прижилися, було посиланням на одну зі знаменитих пісень Доллі, тому ми збираємося назвати цього маленького алігатора "Джолін".

Алігатор без щелепи / Фото: скриншот з відео

Співробітники парку не впевнені, що змусило тварину втратити частину щелепи.

"Не знаю точно, що сталося. Це могло бути багато чого, міг бути інший алігатор, можливо навіть гребний гвинт човна, тому що це досить чиста травма, яка пройшла, але вона затягнулася, і вона їла", — додав він. "Це не перший тип алігатора, якого ми спіймали з такою травмою".

Алігатор без щелепи / Фото: скриншот з відео

Алігатор став вірусним після того, як його фотографії поширилися в соціальних мережах. Працівники кажуть, що поки тварина поводиться "дуже скромно": "Зараз їй справді приділяється багато уваги. Сподіваюся, це не закружляє їй голову і вона не стане маленькою дівою. Але зараз вона дуже хороша, дуже приземлена".

Нагадаємо, дослідники упіймали 180-кілограмового ската-гіганта. Довжина істоти – понад 1,8 м.

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