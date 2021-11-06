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У Франції чотирьох порноакторів звинуватили у зґвалтуваннях

У Франції чотирьох порноакторів звинуватили у зґвалтуваннях

Ілюстрація / pixabay.com

У поліції дали свідчення понад 50 жінок, які зазнали сексуального насилля під час знімання порнофільмів.

Французька поліція завершила слідство у справі про звинувачення чотирьох акторів, які працюють у порноіндустрії, у зґвалтуваннях. Свої покази слідчим надали понад 50 жінок.

Про це повідомляє France 24. 

Потерпілі від сексуального насильства жінки описували випадки примусу безпосередньо під час зйомок, а також коли режисери змушували їх до сексуальних практик за допомогою наркотиків.

"Це жінки, яким ніхто не довіряв, ні поліція, ні їхні колеги", - сказала адвокат Маржолен Віньола, яка представляє інтереси двох постраждалих. 

Видання зауважує, що таке звинувачення вперше пред’явлено порноакторам.

“Добре, що звинувачення стосуються і акторів. Якщо перед вами жінка, яка плаче, і ви продовжуєте займатися анальним актом, то не має значення, перебуваєте ви в спальні чи знімаєте порнофільм. Закон один для всіх, секс вимагає згоди", - зауважила з цього приводу адвокат Віньола.

Нагадаємо, поліція Лондона не робитиме жодних подальших дій проти принца Ендрю, середнього сина королеви Єлизавети II, якого звинувачують в сексуальному насильстві.

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