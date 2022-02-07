У Франції найбільший пасажирський літак світу перероблять у готель класу люкс (фото)

У Франції найбільший пасажирський літак світу перероблять у готель класу люкс (фото)

Перед тим літак збиралися відправити на утилізацію.

Колишній інженер авіабудівної компанії Airbus Фредерік Делез збирається переобладнати найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380, відправлений на утилізацію, в готель із ресторанним комплексом.

Про це пише Aerotime.aero.

Майбутній готель матиме 31 номер, у тому числі два люкси. Загалом у готелі будуть доступні три типи номерів: двомісні стандартні номери, номери люкс на трьох або чотирьох осіб та люкси.

Зокрема, один з номерів люкс буде розміщено в кабіні пілота літака A380, а інший – в задній частині літака одразу на двох поверхах.

До складу готельного комплексу також ввійде ресторан на 60 місць з терасою, з якої відкриватиметься вид на найбільший пасажирський літак.

Як повідомляється, списаний авіалайнер хочуть встановити на околиці французького аеропорту Тулуза, де розташований завод з виробництва літаків Airbus та великий виставковий комплекс.

Ціни за проживання в незвичайному готелі ще невідомі.

Фото: Aerotime.aero

Фото: Aerotime.aero

Нагадаємо, американський інженер Джино Луччі та його син перетворили військовий літак Douglas R4D 1943 року на затишний будинок на колесах і назвали його "Казковий фламінго".

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