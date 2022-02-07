У Франції найбільший пасажирський літак світу перероблять у готель класу люкс (фото)

Перед тим літак збиралися відправити на утилізацію.
Колишній інженер авіабудівної компанії Airbus Фредерік Делез збирається переобладнати найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380, відправлений на утилізацію, в готель із ресторанним комплексом.
Про це пише Aerotime.aero.
Майбутній готель матиме 31 номер, у тому числі два люкси. Загалом у готелі будуть доступні три типи номерів: двомісні стандартні номери, номери люкс на трьох або чотирьох осіб та люкси.
Зокрема, один з номерів люкс буде розміщено в кабіні пілота літака A380, а інший – в задній частині літака одразу на двох поверхах.
До складу готельного комплексу також ввійде ресторан на 60 місць з терасою, з якої відкриватиметься вид на найбільший пасажирський літак.
Як повідомляється, списаний авіалайнер хочуть встановити на околиці французького аеропорту Тулуза, де розташований завод з виробництва літаків Airbus та великий виставковий комплекс.
Ціни за проживання в незвичайному готелі ще невідомі.
Нагадаємо, американський інженер Джино Луччі та його син перетворили військовий літак Douglas R4D 1943 року на затишний будинок на колесах і назвали його "Казковий фламінго".
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