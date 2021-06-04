У Франції опублікували критичне видання книжки Mein Kampf, що викриває нацизм

Перекладач передав оригінальну манеру письма Гітлера, щоб дати уявлення про його обмежений словниковий запас і неоригінальний стиль.

Французьке видавництво Fayard випустило нову версію автобіографічної книжки Адольфа Гітлера Mein Kampf з науковими коментарями істориків, покликаними розвінчати ідеали нацизму і пояснити читачеві призначення твору.

Як повідомляє France 24, у книжці, яка була опублікована в 1925 році, Гітлер викладає свої антисемітські погляди, політичні плани і бачення майбутнього Німеччини, а також розповідає про своє дитинство і участь у Першій світовій війні.

Випуск критичного видання відкладали кілька років через суперечку в наукових колах: дехто вважає, що якою б не була мета, Mein Kampf залишається "продуктом ненависті", інші - що пояснення експертів допоможуть викрити нацистську ідеологію. Fayard змінило назву книжки на "Приміщення зла в контекст: критичне видання Mein Kampf", а також прибрало ім'я Гітлера з обкладинки. У видавництві це рішення вважають обгрунтованим, оскільки основну частину тексту складають коментарі істориків до записів лідера нацистської партії.

"Це плід десятирічних історичних досліджень, замітки і критичні анотації складають дві третини книжки, тому було б невірно описувати її як новий переклад", - підкреслює Елен Міар-Делакруа, професорка історії Німеччини в Університеті Сорбонни.

Відзначають, що перекладач Олів'є Манноне постарався передати оригінальну манеру письма Гітлера, щоб дати уявлення про його обмежений словниковий запас і неоригінальний стиль. Професорка Елен Міар-Делакруа уточнює, що таким чином експерти "надають читачеві всю необхідну інформацію, що дозволяє виявити брехню і упущення Гітлера, наприклад той факт, що він не був великою героїчною постаттю в Першій світовій війні".

Видання не буде представлене в книжкових магазинах Франції, придбати його можна за спецзамовленням. Всі виручені від продажу кошти перерахують Фонду Аушвіц-Біркенау, який підтримує реставрацію і збереження однойменного музею в Польщі. У січні 2021 року власний критичний погляд на книжку Mein Kampf опублікувало варшавське видавництво Editions Bellona, ​​а в 2016 році - Інститут сучасної історії в Мюнхені.

Нагадаємо, у Дніпрі відкрився музей раритетних авто. В музеї згадують ім'я Адольфа Гітлера.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання