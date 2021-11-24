У гороскопи вірять лише нарциси та люди з низьким інтелектом — шведські психологи

У гороскопи вірять лише нарциси та люди з низьким інтелектом — шведські психологи

Дослідники звернули увагу, що люди частіше звертають увагу на астрологію під час особистої кризи.

Люди, які цікавляться астрологією та гороскопами, як правило, більш самозакохані та менш розумні.

Про це свідчать дослідження психологів Лундського університету Швеції, інформує Daily Mail.

"Астрологія стає все популярнішою, незважаючи на відсутність наукового обґрунтування. Незрозуміло, чому ця стародавня практика вивчення положень і рухів небесних тіл — з переконанням, що вони впливають на поведінку людини — переживає відродження", — пишуть дослідники у своїй статті.

Психологи опитали 264 людини. Учасники заповнили три тести: тест на інтелект, тест на нарцисизм і власне тест на віру в астрологію.

"Основний результат показав, що вищий рівень нарцисизму у людини, як це не дивно, то більшою є віра в астрологію", — розповідають психологи.

Також було виявлено, що жінки та старші учасники демонстрували дещо вищі показники віри в астрологію.

Зазначається, що астрологічні прогнози та гороскопи, як правило, сформульовані позитивно, і це підсилює самовпевненість і може ще більше сподобатися "нарцисам". Автори статті запевняють, що "чим вищий рівень інтелекту, тим нижча віра в астрологію".

Дослідники звернули увагу, що люди частіше звертають увагу на астрологію під час особистої кризи. І цим фактом вони пояснюють зростання популярності псевдонауки на даний момент.

"Зараз ми оточені стресовими факторами, такими як зміна клімату і пандемія COVID-19, що робить цю тему актуальною", — вважають психологи.

Вони попереджають, що віра в астрологію корелює з вірою в безліч інших псевдонаук, а також з вірою в теорії змови, тому не можна вважати її такою нешкідливою.

Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю винайшли нову технологію, яка може зчитувати навіть непомітні рухи м’язів обличчя і за допомогою цього визначати брехню.

Читайте також: