У "готелі смерті" вартістю майже 2 мільярди доларів жодного разу не зупинявся гість (фото)

У світі є будівля, яку вважають найбільш приреченою з усіх, але в ній немає брудних простирадл, жахливої їжі та однозіркових відгуків.

Йдеться про Ryugyong у КНДР. Він відрізняється від звичайного жахливого готелю, тому що ніколи раніше не приймав гостей, пише ladbible.com.

Готель розташований у Пхеньяні, столиці Північної Кореї, і початок реалізації проєкту було закладено ще 1987 року, при цьому початковий план полягав у тому, щоб відкрити його 1989-го, що мало збігтися зі Всесвітнім фестивалем молоді та студентів.

Рекорд найвищого готелю у світі належав південнокорейській фірмі, і готель Ryugyong мав побити цей рекорд, але не вклався у графік. Будівля у формі піраміди має 105 поверхів, а також 3000 номерів та п'ять ресторанів. Але прогрес у будівництві з роками зупинився.

Готель Ryugyong / Фото: Getty Images

Запланованої висоти він досяг 1992 року, але через те, що Північна Корея наближалася до економічної кризи, будівництво було зупинено. На даху навіть лишився кран.

Протягом наступних 16 років готель стояв порожнім, а його оголений бетонний фасад нависав над навколишніми будинками. Саме в цей час грізна споруда отримала прізвисько "готель смерті".

Після тривалої перерви кран був демонтований, а готель був фанерований металом і склом.

Наприкінці 2012 року німецький готельна група Kempinski оголосила, що наступного року частково відкриє під своїм управлінням готель Ryugyong. Проте через декілька місяців компанія вийшла з гри.

Минуло понад 30 років від початку робіт, а готель досі не відкритий для гостей, хоча одна людина, яка побувала в будівлі, дала зрозуміти, що це не зовсім гостинна ситуація.

Готель Ryugyong / Фото: Getty Images

Саймон Кокерелл, генеральний менеджер компанії, що спеціалізується на турах Північною Кореєю, розповів CNN:

"Вони відвезли нас до вестибюлю, де було багато оголеного цементу. Потім ми піднялися на ліфті нагору. Здається, це був 99-й поверх. Діставатися туди довелося довго, бо це був службовий ліфт, а не сучасний ліфт із низкою кнопок. Там був ліфтер, який визначав, де зупинитися. Нагорі ми озирнулися, зробили декілька фотографій і знову спустилися до вестибюлю".

Подальші роботи над готелем проводились 2018 року, коли його оснастили світлодіодними ліхтарями, щоб зробити його приємнішим на вигляд, а також встановили вивіску із назвою. Однак він ще не відкритий для бронювання.

Нагадаємо, хитрий чоловік п'ять років безкоштовно жив у готелі Нью-Йорка. Стало відомо, як йому це вдалося.

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