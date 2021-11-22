У Грузії кіт перервав політичне шоу і став зіркою Інтернету: кумедне відео

У Грузії кіт перервав політичне шоу і став зіркою Інтернету: кумедне відео

Кота, який перервав політичне шоу, звати Какуца.

У Грузії на каналі "Kavkasia" кіт перервав політичне ток-шоу та став зіркою Інтернету.

Про це повідомляє Al Jazeera English.

Під час того, як ведучий програми Давид Акубардія обговорював політичну ситуацію в країні з грузинським депутатом Гедеваном Попхадзе, на стіл вистрибнув кіт.

"Це наш кіт Какуца", - сказав ведучий ток-шоу.

Давид Акубардія запропонував котові спуститися зі столу, проте пухнастий сів та почав чистити свого хвіст, після чого підійшов до гостя.

Kakutsa the cat stole the show when it interrupted live TV in Georgia pic.twitter.com/hDgXx14EtO — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2021

Кіт став справжньої зіркою Інтернету. Кумедне відео уже опублікували агентство Reuters, британський телеканал Sky News, американське видання The National.

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