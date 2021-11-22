Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Грузії кіт перервав політичне шоу і став зіркою Інтернету: кумедне відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Грузії кіт перервав політичне шоу і став зіркою Інтернету: кумедне відео

Кадр із відео

Кота, який перервав політичне шоу, звати Какуца.

У Грузії на каналі "Kavkasia" кіт перервав політичне ток-шоу та став зіркою Інтернету. 

Про це повідомляє Al Jazeera English. 

Під час того, як ведучий програми Давид Акубардія обговорював політичну ситуацію в країні з грузинським депутатом Гедеваном Попхадзе, на стіл вистрибнув кіт. 

"Це наш кіт Какуца", - сказав ведучий ток-шоу. 

Давид Акубардія запропонував котові спуститися зі столу, проте пухнастий сів та почав чистити свого хвіст, після чого підійшов до гостя. 

Кіт став справжньої зіркою Інтернету. Кумедне відео уже опублікували агентство Reuters, британський телеканал Sky News, американське видання The National.

Читайте також:

Кіт Вельвет шукає родину

Кіт Вельвет шукає родину
Наступна публікація