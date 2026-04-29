У якому віці люди найщасливіші та найздоровіші: названо точну цифру

Британці найщасливішими та найздоровішими почуваються у 47 років — саме цей вік, згідно з новим опитуванням, вважається піком фізичного та емоційного благополуччя.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного на замовлення компанії TePe. У межах опитування 2000 жителів Великої Британії попросили назвати вік, коли, на їхню думку, людина почувається найздоровішою та найщасливішою. Багато респондентів вказали саме на 47 років.

Дослідження також показало, що люди віком від 40 до 50 років часто почуваються впевненішими, щасливішими та фізично витривалішими, ніж у молодші роки. За словами керівниці клінічної освіти та стоматологині-терапевтки Міранди Паскуччі, це може бути пов’язано зі зміною ставлення до здоров’я.

«З віком багато хто починає усвідомлювати, що здоров’я — це не лише те, що видно. Йдеться про те, як ви себе почуваєте і наскільки добре функціонує ваше тіло», — пояснила вона.

Майже половина опитаних віком понад 40 років — 47% — зазначили, що в старшому віці їхнє життя стало здоровішим, оскільки вони краще розуміють власне тіло. Частина респондентів пояснила це тим, що почала більше уваги приділяти здоров’ю та добробуту.

Ще 32% опитаних заявили, що частіше купують корисніші продукти. Для багатьох бурхливий спосіб життя, який включав вечірки та алкоголь, залишився у минулому: 28% сказали, що після 40 років значно рідше гуляють і вживають спиртне, ніж у 20–30 років.

Крім того, 26% респондентів зізналися, що залишатися активними їм допомагають діти або онуки. А 35% повідомили, що менше переймаються тим, аби догодити іншим, і більше зосереджуються на власному благополуччі.

У соцмережах чимало користувачів також діляться схожими думками. Зокрема, блогерка Tammy Stylist розповіла, що її 40-річчя виявилися кращими за 30-річчя, адже вона почала краще розуміти себе, навчилася встановлювати межі та позбулася токсичного оточення.

Інша користувачка, Emma, зазначила, що 40-ві роки можуть бути найкращим періодом життя, оскільки люди стають впевненішими у власному тілі та менше хвилюються через дрібниці.

Користувачка Rachael Potash, своєю чергою, назвала 40 років не завершенням чогось, а початком нового етапу.

Це дослідження з’явилося невдовзі після іншого опитування у Великій Британії, яке показало, що старість, на думку британців, починається у 69 років. У межах дослідження Seven Seas понад 2000 дорослих запитали, коли, на їхню думку, людина стає старою.

Попередні дослідження вказували, що старість починається у 62 роки, однак нові дані свідчать про зміну суспільного сприйняття віку.

За словами експертки з оздоровлення Донни Бартолі, хоча люди дедалі частіше відкладають поняття «старості» на пізніший вік, це не означає, що можна відкладати турботу про здоров’я.

