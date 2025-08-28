У Японії можуть запровадити обмеження на використання смартфонів: яка причина

Телефон / © Pixabay

У японському місті Тойоаке місцева влада пропонує жителям обмежувати використання смартфонів до двох годин на день. Ця ініціатива, за словами чиновників, має на меті запобігти проблемам зі здоров’ям, які спричиняє надмірне користування ґаджетами.

Про це пише The Guardian.

Проєкт постанови, який винесуть на голосування наприкінці вересня, стосується 69 тисяч жителів — як дорослих, так і дітей. Хоча штрафів за порушення не передбачено, ініціатива вже викликала негативну реакцію в суспільстві. Жителі та користувачі соцмереж називають її «нападом на особисту свободу».

Мер міста Масафумі Кокі пояснює, що обмеження допоможе «запобігти проблемам з фізичним і психологічним здоров’ям, зокрема з порушенням сну». Додатково для дітей віком від 6 до 12 років пропонується заборонити використання телефонів після 21:00, а для підлітків і дорослих — після 22:00.

Незважаючи на критику, мер наголошує, що ці заходи не є обов’язковими. Він сподівається, що це стане приводом для сімей обговорити, скільки часу вони проводять у смартфонах. Цікаво, що в Японії це не перший подібний випадок. Раніше в одному з західних регіонів уже запроваджували необов’язкове обмеження на користування телефонами для дітей.

Нагадаємо, деякі власники смартфонів скаржаться, що їхні пристрої розряджаються навіть вночі, коли ними ніхто не користується. Але причина цього неприємного явища не лише в автоматичних оновленнях застосунків. Якщо смартфон втрачає ночами заряд, ймовірно, є активні небажані фонові процеси.

Смартфони сьогодні стали незамінними помічниками в повсякденному житті, проте навіть найсучасніші моделі швидко втрачають заряд, якщо на них постійно працюють «важкі» додатки.