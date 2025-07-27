Недитяча забава: тисячі іграшкових пістолетів вилучають через небезпеку

Іграшкові пістолети, які можуть стріляти, як справжні. Фото Japan Today

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В Японії поліція ініціювала екстрене вилучення 16 000 пластикових пістолетів, виявлених в автоматах із призами по всій країні. Перевірка показала, що вироби можна використовувати для стрільби бойовими патронами.

Про це повідомила газета Japan Today.

Ці вироби, імпортовані з Китаю, поширювалися під виглядом невинних призів у популярних гральних автоматах. Яскраво забарвлені пістолети постачалися з набором з восьми пластикових куль, які можна використовувати для стрілянини в консервні банки або дратування братів і сестер, рекомендований вік — від 12 років. Однак характеристики самої зброї такі, що її також потенційно можна використовувати для стрільби бойовими патронами.

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Іграшкові пістолети, які можуть стріляти, як справжні. Фото Japan Today

При найближчому розгляді з’ясувалося, що пістолети оснащені металевим або надміцним пластиковим курком, розташованим у правильній точці удару, а діаметр ствола дозволяє заряджати патрони малого калібру.

Більше того, у пристроях виявили подвійну небезпеку. По-перше, така модифікована зброя здатна завдати тяжких і навіть смертельних поранень. По-друге, через низьку якість матеріалів, не розрахованих на тиск порохових газів, при спробі пострілу бойовим патроном пістолет може просто вибухнути в руках власника.

Японські правоохоронці закликали всіх, хто придбав або виграв подібну іграшку, негайно і без будь-яких спроб її перевірити здати до найближчого відділення поліції.

Раніше ми писали, чому іграшка Labubu стала феноменом в усьому світі.

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