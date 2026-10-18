У Кам’янському безпритульний кіт став "працівником" магазину: чим він підкорив покупців (фото)

Кіт Анатолій, який оселився в магазині Кам’янського / © "Суспільне Дніпро"

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У Кам’янському на Дніпропетровщині безпритульний кіт Анатолій став улюбленцем працівників і відвідувачів одного з магазинів. Він зустрічає покупців біля каси, обходить торговельну залу та відпочиває на власній лежанці.

Про незвичайного «співробітника» журналістам Суспільного розповіла керуюча магазином Юлія. За її словами, Анатолій з’явився тут у березні 2026 року.

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Як безпритульний кіт оселився в магазині Кам’янського

Спочатку працівники підгодовували кота біля магазину. За словами керуючої Юлії, згодом він почав заходити всередину й дедалі впевненіше освоювати новий простір.

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«Він почав себе тут уже так вільно поводити. Почав спочатку на касу вилазити, потім на стілець. Зараз уже він може собі дозволити і в кабінет до нас заходити», — розповіла Юлія.

Ім’я для нового улюбленця, зазначила керуюча, обирали всім колективом. Тепер залежно від ситуації його називають поважним Анатолієм або просто Толіком. Працівники також облаштували котові власну лежанку, щоб він не мерз і мав де відпочити.

За словами Юлії, у хвостатого є своєрідний перелік «обов’язків»: добре харчуватися, переважно тричі на день, обходити торговельні ряди, гратися іграшками, доглядати за собою та міцно спати на очах у покупців.

Особливо Анатолія люблять діти. За словами працівників, до їхньої уваги він ставиться терпляче, а коли спілкування стає забагато — ховається у службових приміщеннях.

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Юлія зазначила, що негативних реакцій через присутність тварини в магазині поки не було. Натомість деякі відвідувачі регулярно купують котові корм.

«У нас навіть є постійні клієнти, які щоразу купують йому корм», — розповіла керуюча.

Прихильно про Анатолія відгукуються й самі покупці.

«Тварина доглянута, все красиво. Іноді його чухаю», — поділилася відвідувачка магазину Ірина.

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Хто доглядає за котом і які правила для нього встановили

Харчування, обробку від паразитів та необхідні для кота речі забезпечують співробітники магазину. Юлія зазначила, що цю відповідальність вони взяли на себе добровільно й піклуються про Анатолія залюбки.

Для хвостатого встановили й правила: його не допускають до продуктових рядів і не залишають у магазині на ніч. За словами керуючої, від місцевих жителів вона знає, що іноді кіт ночує в пекарні неподалік.

Уранці Анатолій повертається до магазину. Як розповіла Юлія, заклад вони відкривають разом, після чого кіт іде снідати.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що у Вінниці трирічному коту після травми встановили на ікла металеві коронки, щоб зберегти власні зуби. Лікування тривало близько шести місяців і коштувало приблизно 45 тисяч гривень.

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