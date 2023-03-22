У Канаді скунс зірвав заняття у школі: дітей евакуювали через "газову атаку"

Адміністрація школи бореться з нестерпним смородом.
У початковій школі Вінніпега, що в Канаді, скунс зірвав заняття та змусив учнів переїхати до інших навчальних закладів через нестерпний сморід.
Тварина пробралася до підвалу Stevenson-Britannia School та влаштувала там "газову атаку". Про це пише cbc.ca.
Запах уперше виявили у понеділок, 20 березня, а вже наступного дня сморід став ще гіршим. Тому керівництво закладу ухвалило рішення знайти альтернативні місця для занять.
Для вилову скунса залучили фахівців з контролю за тваринами. Тепер адміністрація школи бореться з наслідками візиту пухнатого. Так, у приміщенні встановили озонові генератори та підсилили вентиляцію.
Батькам сказали, що діти ще продовжать навчання в альтернативних майданчиках до кінця тижня. У Stevenson-Britannia заняття відбудуться вже з понеділка.
"Персонал школи, учні, батьки та співробітники відділу об'єдналися, щоб упоратися зі смердючою ситуацією. Діти знову довели, що вони стійкі, і врешті-решт їм доведеться розповісти веселу історію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, трирічний хлопчик шокував майстерним дрифтом на Ferrari. Малюк навчився їздити за кермом ще у два роки.
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