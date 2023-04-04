У Карпатах сфотографували рідкісного дикого кота: він шукав собі пару

У Карпатах фотопастка зняла рідкісного кота лісового. Тварина саме обходила територію в пошуках пари.

Про це повідомляє Ужанський національний природний парк.

Науковці зазначають, що кіт лісовий перебуває на межі зникнення та поширений саме в закарпатській частині українських Карпат. Його характерною особливістю є довгий хвіст із 4-6 кільцями та тупим кінцем.

"Кіт лісовий (Felix silvestris) ще в кінці XVIII століття опинився в більшості європейських країн і в Україні на межі зникнення. Сьогодні вид занесений до всіх видань Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції і до списків Червоної книги Українських Карпат. В Карпатах найчисельнішою залишилась закарпатська популяція, а в Україні ареал поширення кота лісового поступово розширюється", - йдеться у повідомленні.

Популяції лісового кота заважають свійські тварини, з якими він може спарюватися. Таким чином і зникає цей вид. Науковці наголошують, що свійські коти не лише передають йому свої гени, а й хвороби.

"Для збереження цих рідкісних тварин важливі старі дерева з дуплом, в яких кішки люблять влаштовувати кубла для народження і вигодовування потомства. В лютому-березні коти паруються, тому обходять і мітять великі території для пошуків пари. Ось фотопастка і зафіксувала одного з них під час вечірнього обходу території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Національному природньому парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували найзагадковішого жителя карпатських лісів - дикого кота. Тварина дуже обережна: вона виходить зі сховку лише вночі та уникає зустрічі з людьми.

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