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У Карпатах в небі помітили "привида": що це за рідкісне явище (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Карпатах в небі помітили "привида": що це за рідкісне явище (фото)

Фото: Василь Фіцак/Укрінформ

"Привид" може навіть рухатися, навіть якщо спостерігач непорушний.

У Карпатах зареєстрували рідкісне природне явище - "Брокенський привид". За таких умов людина бачить у хмарах свою тінь. 

Про це повідомляє "Укрінформ". 

"Це рідкісне явище, коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця. Примітно, що тінь може бути дуже великою і навіть оточеною кількома кольоровими кільцями", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, іноді "привид" може рухатись навіть тоді, коли спостерігач стоїть непорушно. Це відбувається через рух хмар та коливанням їхньої щільності.

Нагадаємо, у Карпатах зі схилу однієї із найвищих вершин хребта Чорногора гори Піп Іван Чорногірський (2020,5 м) зійшла лавина

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Дата публікації
Перегляди
212
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