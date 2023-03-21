У Карпатах в небі помітили "привида": що це за рідкісне явище (фото)

"Привид" може навіть рухатися, навіть якщо спостерігач непорушний.
У Карпатах зареєстрували рідкісне природне явище - "Брокенський привид". За таких умов людина бачить у хмарах свою тінь.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Це рідкісне явище, коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця. Примітно, що тінь може бути дуже великою і навіть оточеною кількома кольоровими кільцями", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, іноді "привид" може рухатись навіть тоді, коли спостерігач стоїть непорушно. Це відбувається через рух хмар та коливанням їхньої щільності.
Нагадаємо, у Карпатах зі схилу однієї із найвищих вершин хребта Чорногора гори Піп Іван Чорногірський (2020,5 м) зійшла лавина.
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