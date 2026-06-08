У Карпатах чоловік влаштував інтимне шоу у магазині: він заплатив 17 000 гривень

Чоловік влаштував дебош у магазині / © npu.gov.ua

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У Верховинському районі Івано-Франківської області суд ухвалив вирок місцевому мешканцю, який влаштував дебош у громадському місці. Чоловік громив торговий павільйон та показував свої геніталії.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік влаштував погром у магазині в Карпатах

Як зазначається у матеріалах кримінального провадження, резонансна подія сталася ще 16 лютого 2026 року в селі Гринява Верховинського району. О 14:50 дня місцевий житель підійшов до торгового павільйону промпродтоварів, який належить місцевій підприємниці.

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Перебуваючи у громадському місці, «діючи абсолютно умисно та безпричинно, чоловік вирішив протиставити себе загальноприйнятим нормам поведінки». Він спочатку розбив дві великі віконні шиби павільйону, завдавши власниці матеріальних збитків на загальну суму 2000 гривень, через що роботу магазину довелося екстрено припинити. Проте на цьому дебошир не зупинився: він публічно оголив та почав демонструвати свій статевий член.

Під час судового засідання, яке відбулося 2 червня 2026 року, обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав повністю. Він підтвердив, що дійсно прийшов до крамниці, аби з’ясувати питання щодо електропостачання. Під час розмови, за словами чоловіка, «на нього найшло», тому він побив вікна та оголився.

Пом’якшувальні обставини та позиція суду

Оскільки підсудний повністю визнав провину та щиро розкаявся, суд за згодою всіх сторін (прокурора, захисника та потерпілої власниці) вирішив розглядати справу за спрощеною процедурою — без додаткового допиту свідків та дослідження письмових доказів. Потерпіла підприємниця під час дебатів попросила суд покарати чоловіка виключно на розсуд Феміди.

При призначенні остаточного покарання Верховинський районний суд врахував особу винного. З’ясувалося, що чоловік є неодруженим, офіційно не працює, раніше ніколи не був судимим та має статус особи з інвалідністю 2 групи внаслідок війни. На обліку у психоневрологічному чи наркологічному кабінетах він не перебуває, хоча за місцем проживання характеризується негативно. Прямо у залі суду обвинувачений повністю відшкодував потерпілій жінці всю суму завданих матеріальних збитків — 2000 гривень.

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Важливими пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та добровільне покриття шкоди. Обтяжувальних обставин у справі правоохоронці не виявили.

Остаточний вирок суду

Суд ухвалив: визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили засудженому не обирали. Через те, що справа розглядалася у спрощеному порядку, чоловік більше не має юридичного права оскаржувати фактичні обставини цього дикого інциденту в апеляційних судах.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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