У Карпатах продають гуцульську хату за ціною машини: що входить у вартість

У Карпатах продають гуцульську хату

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Серед мальовничих краєвидів Івано-Франківської області з’явилося оголошення про продаж хатини з господарством. За будинок у горах і чималу земельну ділянку площею майже півтора гектара власники хочуть лише 18 тисяч доларів.

Про це розповів продавець Назарій у TikTok.

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У Карпатах продають будинок з господарством за $18 тисяч: фото та відео

Про всі особливості та потенціал цієї локації розповів блогер Назарій. На території є сама хатина, стайня та прилегла земля. Попри те, що житло наразі занедбане, воно має непогані перспективи для нових господарів.

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«За $18 тисяч, друзі, в горах продається господарство. Тут майже 1,5 гектара землі. Рівне поле, вгорі там лісочок. Вже покинута, люди тут давно не живуть, але можна, в принципі, в ній жити, доробляти», — каже хлопець.

Хоча хата потребує суттєвого ремонту, всередині збереглися базові речі для першочергового перебування: міцне дубове ліжко та автентична гуцульська піч. На стінах навіть можна знайти давні гуцульські газети 1990-х років.

«У продажі файне господарство, відлюдне, де взагалі нема людей і 2 га землі. Ось така хата, гуцульська давня хата. Зайдемо всередину, вам покажу. Треба робити ремонт, прибирати, але дах добрий, стіни добрі. Під реконструкцію можна брати. Тут гарний садочок, усе в яблуках», — додає Назарій.

Сусідів немає узагалі, під’їзд можливий позашляховиком.

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Окрім самої хати, майбутні власники отримують у розпорядження велику територію, де є потічок. 25 соток ділянки є під будівництво. Можна пасти худобу, якщо розчистити ділянку.

«Дорога, до речі, до діляночки робиться там нижче, а сюди трошки під’їзд треба зробити, бо заросло, і все», — додає Назарій.

Проте далеко не всі користувачі розділили захват блогера щодо привабливості такої інвестиції. У коментарях під відео люди сміються з вартості та стану хати.

«Ця хата коштує 3 тисячі від сили, бійтеся Бога, їй сто років»

«Хлопці, 500 доларів, і то шкода»

«Задурно не хочу»

Проте є й ті, хто щиро цікавиться пропозицією.

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Які цікаві будинки продають в Україні

Нагадаємо, у популярному серед туристів селі Микуличин Івано-Франківської області, поблизу курорту «Буковель», на продаж виставили житловий будинок за 7200 доларів. Село з населенням близько 5000 людей має розвинену туристичну інфраструктуру та розташоване у мальовничій долині річки Прут.

Згідно з оголошенням, йдеться про старий дерев’яний будинок загальною площею 75 кв. м у незадовільному, закинутому стані, який потребує капітального ремонту. До місця веде асфальтова дорога, а поруч є джерельний струмок, проте вказано, що ціна стосується лише самого будинку без земельної ділянки.

Це оголошення суттєво відрізняється за вартістю від інших пропозицій, оскільки найбюджетніший будинок у Микуличині на сайтах оголошень коштує 80 тисяч доларів.

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