У Каталонії реабілітували жінок, засуджених за чаклунство

У парламенті заявили "про відновлення доброї пам'яті" щодо жінок, засуджених за чаклунство в Середні віки.

Парламент іспанської Каталонії ухвалив резолюцію про помилування до 1000 осіб, більшість з яких жінки, засуджені за чаклунство в регіоні 400 років тому.

Про це інформує The Guardian.

Процеси проти відьом політики назвали "жіноненависницькими злочинами". Цей крок продовжує подібні жести у Шотландії, Швейцарії та Норвегії після того, як понад 100 європейських істориків підписали маніфест під назвою: "Вони не були відьмами, це були жінки".

Коментуючи документальний фільм під назвою "Відьми: велика брехня", президент Каталонії Пере Арагонес назвав полювання на відьом "інституційним феміцидом".

Підраховано, що між 1580 і 1630 роками в Європі близько 50 тис. людей були засуджені до смертної кари за чаклунство, з яких близько 80% були жінками.

У той час як полювання на відьом лютувала у всій Північній Європі, в Іспанії інквізиція викорінювала єресі серед євреїв і мусульман, які були насильно навернені у християнство. Інквізиція скептично ставилася до звинувачень у чаклунстві.

Тим не менш, Каталонія була винятком, і полювання на відьом там тривали до 18 століття. За словами істориків, "відьом" регулярно звинувачували у раптовій смерті дітей, природних катаклізмах і поганому врожаї.

Нагадаємо, що у Польщі жителі багатоповерхівки викликали ворожку та екзорциста через дивні звуки та рух предметів.

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