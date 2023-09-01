У Китаї молодята отримають гроші, якщо нареченій 25 років і менше: відома сума і причина

Округ у Китаї пропонує молодятам "винагороду" у розмірі 1000 юанів (близько 137 доларів США), якщо вік нареченої 25 років і менше.

Про це пише Sky News.

В окрузі Чаншань заявили, що шукають спосіб змусити молодих людей одружуватися, оскільки переймаються через низький рівень народжуваності. Також оголошено про серію субсидій на догляд за дітьми, народження малюків та освіту для пар, які мають дітей.

Рівень шлюбів у Китаї став рекордно низьким 2022 року і склав 6,8 мільйона, що є найнижчим показником від 1986 року, і на 800 000 менше, ніж попереднього року.

Скорочення кількості шлюбів призвело до зниження народжуваності, а офіційна політика ускладнює народження дітей самотнім жінкам.

За оцінками державних ЗМІ, минулого року рівень народжуваності в Китаї, який і без того є одним із найнижчих у світі, впав до рекордно низького коефіцієнта 1,09.

Багато жінок відкладають народження дітей через високі витрати на догляд за ними та вплив на їхню кар'єру.

Гендерна дискримінація та традиційні стереотипи про жінок, які доглядають дітей, як і раніше, широко поширені в Китаї. Низька довіра і зростання занепокоєння щодо стану економіки Китаю також є ключовими факторами, на які посилаються молоді китайці, які пояснюють небажання одружуватися і народжувати.

Нагадаємо, у Мексиці чоловік замовив онлайн смартфон, але натомість отримав гранату в посилці. Поки що невідомо, хто це зробив.

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