У Китаї виявили рештки броньованої морської рептилії, що існувала 250 мільйонів років тому (фото)

Вчені знайшли пастковий посткраніальний скелет броньованої морської рептилії (Prosaurosphargis yingzishanensis) у кар'єрі Інцзішань, що в Китаї. Тварина мешкала на території сучасного Південного Китаю в епоху раннього тріасу - першого геологічного періоду мезозойської ери, близько 247 мільйонів років тому.

Про це йдеться у низці публікацій, зокрема, sci.news.

"Кілька груп рептилій вторглися в морський простір після масового вимирання в кінці пермського періоду, найбільшої події вимирання в історії Землі. Це явище, ймовірно, було результатом нестачі морських конкурентів і хижаків, викликаної подією вимирання, і високою продуктивністю в дрібноводному морському середовищі, що зароджувалося", - пояснив палеонтолог Хефейського технологічного університету Цзюнь Лю.

Prosaurosphargis yingzishanensis існувала 247 млн років тому Фото: Wolniewicz

За словами вченого, тріасові морські рептилії, зокрема, знакові Ichthyosauromorpha і Sauropterygia, а також деякі інші дрібніші і менш відомі групи, швидко досягли високої таксономічної та екологічної різноманітності після своєї появи в пізньому ранньому тріасі і відіграли ключову роль у реорганізації морських харчових ланцюгів. після кінця пермського вимирання.

Що відомо про рептилію, яка жила 250 мільйонів років тому

Загальна довжина тіла Prosaurosphargis yingzishanensis становила приблизно 1,5 м і була покрита важким шкірним панциром, що складається з остеодерми (різні за формою кісткові пластинки, розвинуті на різних частинах тіла хребетних, наприклад, у крокодилів).

За словами вчених, відкриття нових видів дозволяє краще уявити ранньотріасову морську фауну. Існуючі дані підтверджують теорію про швидке поширення хижаків одразу після масового вимирання.

Тим часом на історичному аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку продають плезіозавра, який існував 190 мільйонів років тому. Цю рептилію вважають прообразом чудовиська озера Лох-Несс.

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