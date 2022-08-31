У Китаї вперше в історії на посаду генерального директора призначили робота зі штучним інтелектом

Вперше в історії китайська компанія NetDragon Websoft призначила штучний інтелект на посаду генерального директора.
Тан Юй — віртуальний людиноподібний робот на основі штучного інтелекту. Відтепер він виконуватиме обов’язки генерального директора у компанії NetDragon Websoft, яка розробляє та керує багатокористувацькими онлайн-іграми та створює мобільні додатки.
Про це повідомляє Metro.
Як генеральний директор, Тан Юй очолюватиме "організаційний відділ та ефективність" компанії. Робот відповідатиме за нагляд за операціями в популярній китайській ігровій та метавсесвітній компанії.
"Ми віримо, що штучний інтелект – це майбутнє корпоративного управління, і наше призначення пані Тан Юй свідчить про наше зобов’язання по-справжньому прийняти використання штучного інтелекту для трансформації способів ведення нашого бізнесу та, зрештою, стимулювати наше майбутнє стратегічне зростання", – зазначив керівник NetDragon Децзян Лю.
Нагадаємо, голова Мінцифри розповів, як завдяки штучному інтелекту викрили брехню окупанта.
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