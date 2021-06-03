У Китаї втекли слони і знищили врожай на 1 мільйон доларів

Місцеві жителі були мобілізовані для забезпечення громадської безпеки.

Стадо слонів із невідомих причин покинуло природний заповідник в китайській провінції Юньнань. 15 особин подолали 500 кілометрів, знищивши 56 гектарів посівів.

Сума збитків від тварин вже досягла 1,07 мільйона доларів, повідомляє The Guardian.

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Зараз стадо перебуває за 20 кілометрів від столиці провінції - міста Куньмін, де проживають мільйони людей. Слони втекли у квітні і за цей час встигли з'їсти урожай кукурудзи на кількох полях, спустошити резервуар із водою і рознести сільськогосподарські споруди.

These wild elephants have been caught on camera crossing fields and cities in China, leaving a trail of damage worth $1.1 million. pic.twitter.com/HaFc0yq6Sp — DW News (@dwnews) June 2, 2021

Сотні людей були мобілізовані для забезпечення громадської безпеки. Місцевим жителям частково вдалося заблокувати тваринам шлях за допомогою вантажівок. За 30 років популяція диких слонів в Юньнані збільшилася від 193 особин до 300. Останнім часом вони стали часто заходити до селищ, що завдає істотної шкоди врожаю.

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