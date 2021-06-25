У Китаї за 28 годин збудували багатоповерхівку: як це вдалося

У Китаї за 28 годин збудували багатоповерхівку: як це вдалося

Житловий будинок складається зі спеціальних модулів.

У Китаї звели десятиповерхівку за 28 годин.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 червня.

Також читайте У Китаї за 10 днів збудували другу лікарню для хворих на коронавірус

До слова, це сталося найшвидше в історії світового будівництва. Житловий будинок складається зі спеціальних модулів: кожен завдовжки 12 метрів і завширшки - 2,5 см. Їх завчасно виготовили на заводі із неіржавної сталі і привезли довгомірами на будмайданчик.

Будівельникам треба було кріпити один модуль до іншого, а потім підвести до готового будинку комунікації. Компанія-виробник модулів стверджує, що у такий спосіб можна зводити навіть хмарочоси не на одну сотню поверхів.

Новини світу: в Китаї звели десятиповерхівку за 28 годин

Нагадаємо, торік в китайскому Ухані, який став епіцентром коронавірусу, лише за десять днів збудували нову спеціалізовану лікарню "Хуошеншань". Вона мала тисячу мість. Ще за десять днів звели лікарню "Лейшеншан" площею 30 тис. квадратних метрів. Вона розрахована на 1500 місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання