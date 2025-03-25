У Києві банкір показував перехожим свій статевий орган: як це закінчилось

Працівник банку в парку роздягнувся та показував перехожим свій статевий орган. Люди викликали поліцію.

У Києві до 2 років пробаційного нагляду засудили начальника кредитного аналізу одного із банків України. Чоловік у парку показував перехожим свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду м. Києва.

За даними суду, банкір 11 березня 2025 року перебував у гідропарку. Там він на очах у перехожих зняв одяг та показував свій статевий орган. На цьому чоловік не зупинився - він почав "задовольняти себе".

Згодом житель Києва намагався втекти, проте очевидці викликали поліцію. Правоохоронці затримали хулігана.

Чоловік провину визнав та розкаявся. Він не пояснив мотив своїх дій.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав банкіра винним за ч.1 ст. 296 КК України. Його засудили до 2 років пробаційного нагляду.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка причетна до створення салону еротичного масажу. Її звинуватили в "організації проституції".

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