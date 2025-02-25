В Києві здається безкоштовна квартира любителям котів, але є нюанси

Ринок оренди житла в Києві завжди дивує незвичайними пропозиціями. Виявляється, отримати квартиру можна не лише за гроші, а й в обмін на певні послуги. Одним із таких варіантів є догляд за тваринами, і саме такий нестандартний підхід було застосовано в одному з нещодавніх оголошень.

На одному з профільних сайтів з’явилася пропозиція безкоштовної оренди однокімнатної квартири на Софіївській Борщагівці. Однак є важлива умова — новий мешканець повинен доглядати за 45 котами, які вже проживають у квартирі. Орендна плата відсутня, а власник обіцяє забезпечити всі необхідні витрати на утримання тварин, включно з кормом, наповнювачем для лотків та іншими необхідними речами.

В оголошенні майже не вказано деталей щодо самої квартири, адже головна увага приділена саме тваринам. Проте на єдиному фото, яке розміщене в оголошенні, можна роздивитися, що житло має сучасний ремонт, нові вікна та балкон.

Квартира з 45 котами

Основна "родзинка" квартири — це, звісно ж, її пухнасті мешканці. В кімнаті стоять численні клітки з котами, а також деякі меблі, серед яких два дивани, стіл і кухонна зона з мийкою та скриньками для посуду. Втім, коти зайняли всі доступні поверхні, і можна припустити, що на фото показано далеко не всіх 45 мешканців. Цілком можливо, що власник квартири свідомо утримався від повного розкриття масштабу ситуації, щоб не злякати потенційного орендаря.

Попри незвичні умови, оголошення має шанс знайти свого ідеального "котоняню", адже є чимало людей, які шукають доступне житло і водночас щиро люблять тварин.

Цікаво, що це не єдиний випадок безкоштовної оренди житла на особливих умовах. Наприклад, у Києві неподалік станції метро Лук'янівська можна безкоштовно заселитися до квартири, яка потребує завершення ремонту. Однак новому мешканцеві доведеться самостійно доробити всі ремонтні роботи, перш ніж комфортно облаштуватися.

У квартирі наразі немає підлогового покриття — лише чорнова стяжка, а замість розеток у стінах залишилися отвори для їх встановлення. Крім цього, житло повністю порожнє і не має жодних меблів. Тож майбутній мешканець не лише виконає частину ремонтних робіт, а й повинен буде облаштувати квартиру власним коштом.

Для справжніх любителів тварин або тих, хто готовий інвестувати час і сили в житло, такі пропозиції можуть стати чудовою можливістю отримати власний дах над головою без фінансових витрат на оренду.

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