У книгарні внаслідок пожежі згоріли усі книжки, крім Біблій – фото

Пожежники, які гасили полум'я, були шоковані.
Мешканці невеликого гватемальського містечка заявили про божественне втручання після того, як пожежа спустошила книжковий магазин, знищивши все, що було всередині, окрім Біблій.
Про це пише Metro.
Пожежа спалахнула в книгарні La Milita рано вранці. На місце події виїхали пожежники, яким вдалося зупинити розповсюдження полум'я на сусідні будівлі.
Але після того, як пожежу було загашено, і майже всі книжки згоріли, пожежник розповів місцевим ЗМІ: "Все згоріло, але дозвольте мені сказати вам дещо. Я був з колегою-волонтером з Естансуели, і він сказав мені: "Слово Боже неймовірне, тому що Біблії залишилися неушкодженими. Серйозно. Біблії не пошкоджені, і це те, що ми не можемо передати словами".
Один місцевий мешканець прокоментував: "Слово Боже завжди перемагає і захистило пожежників. Нехай Бог процвітає і дозволить власникам книгарні оговтатися від своїх втрат".
Ще одне передбачуване диво, пов'язане з Біблією, сталося декілька років тому, коли солдат стверджував, що під час Першої світової війни його життя врятувала Біблія, в яку влучила куля. Рядовий Леслі Фрістон, який служив у медичному корпусі Королівської армії, був осліплений і мав проблеми з диханням після газової атаки 1917 року. Але все могло бути набагато гірше, якби не Біблія, яку він тримав біля ліжка.
Нагадаємо, 2-річного хлопчика засудили до довічного ув'язнення через Біблію. У Північній Кореї жорстоко переслідують християн.
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