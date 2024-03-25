У книгарні внаслідок пожежі згоріли усі книжки, крім Біблій – фото

Мешканці невеликого гватемальського містечка заявили про божественне втручання після того, як пожежа спустошила книжковий магазин, знищивши все, що було всередині, окрім Біблій.

Про це пише Metro.

Пожежа спалахнула в книгарні La Milita рано вранці. На місце події виїхали пожежники, яким вдалося зупинити розповсюдження полум'я на сусідні будівлі.

Але після того, як пожежу було загашено, і майже всі книжки згоріли, пожежник розповів місцевим ЗМІ: "Все згоріло, але дозвольте мені сказати вам дещо. Я був з колегою-волонтером з Естансуели, і він сказав мені: "Слово Боже неймовірне, тому що Біблії залишилися неушкодженими. Серйозно. Біблії не пошкоджені, і це те, що ми не можемо передати словами".

Біблії / Фото: Jam Press

Біблії / Фото: Jam Press

Один місцевий мешканець прокоментував: "Слово Боже завжди перемагає і захистило пожежників. Нехай Бог процвітає і дозволить власникам книгарні оговтатися від своїх втрат".

Ще одне передбачуване диво, пов'язане з Біблією, сталося декілька років тому, коли солдат стверджував, що під час Першої світової війни його життя врятувала Біблія, в яку влучила куля. Рядовий Леслі Фрістон, який служив у медичному корпусі Королівської армії, був осліплений і мав проблеми з диханням після газової атаки 1917 року. Але все могло бути набагато гірше, якби не Біблія, яку він тримав біля ліжка.

Нагадаємо, 2-річного хлопчика засудили до довічного ув'язнення через Біблію. У Північній Кореї жорстоко переслідують християн.

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