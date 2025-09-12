Золото у тілі жінки / Фото: The New England Journal of Medicine

У Південній Кореї медики виявили сотні ниток із чистого золота в ногах 65-річної жінки, яку лікували від остеоартриту колінного суглоба.

Про це пише Oddity Central.

Неназвана пацієнтка раніше відчувала сильний біль і скутість у колінах через остеоартрит, їй призначали знеболювальні, нестероїдні протизапальні препарати і навіть ін’єкції стероїдів безпосередньо в коліна, але жоден із них не виявився достатньо ефективним, щоб дозволити їй вести нормальне, безболісне життя. Біль не лише не зникав, але у неї з’явилися негативні побічні ефекти від ліків, зокрема сильний біль у шлунку, тому вона вирішила спробувати альтернативну медицину, а точніше, суперечливу процедуру, відому як акупунктура золотими нитками.

Спочатку жінка проходила щотижневі сеанси голковколювання, коли їй вставляли крихітні золоті нитки навколо колін, але це лише посилювало біль від остеоартриту, тому вона збільшила кількість візитів до голкотерапевта до декількох разів на тиждень. Зрештою, біль у колінах став настільки сильним, що у неї не було іншого вибору, окрім як повернутися до лікарні.

Золото у тілі жінки / Фото: The New England Journal of Medicine

Рентгенівське обстеження виявило потовщення і затвердіння внутрішньої частини великогомілкової кістки, кісткові розростання в коліні, всі звичайні симптоми остеоартриту — а також сотні крихітних золотих ниток, впроваджених в тканини навколо коліна. Лікарі попереджають, що акупунктура золотими нитками не має науково доведеної користі для пацієнта, але пов’язана з багатьма відомими ризиками. Крихітні нитки можуть спричиняти кісти, мігрувати в організм і пошкоджувати навколишні тканини, але вони також можуть унеможливити потенційно рятівні МРТ-сканування через ризик зміщення металу і пошкодження кровоносних судин.

Ця процедура здавна використовується в країнах Азії для лікування різних видів болю і досі популярна, особливо серед пацієнтів літнього віку. Вважається, що введення цих стерильних шматочків золота призводить до безперервної стимуляції всередині тіла і полегшення болю, але немає жодних доказів будь-яких позитивних ефектів. Навпаки, це часто погіршує ситуацію, оскільки пацієнти відкладають ефективне медичне лікування.

