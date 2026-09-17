У Колумбії медсестра вийшла заміж за автобус та зробила заради нього тату

Жінка вийшла заміж за автобус

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У Колумбії 35-річна медсестра та співачка Єліне Лізбет Патіньйо офіційно одружилася з маршрутом міського автобуса, який називає головним коханням свого життя. Жінка навіть влаштувалася прибиральницею, аби бути ближчою до свого автобуса, а також вона зробила тату на тілі та написала пісню. Об’єктом її пристрасті став не конкретний автобус, а саме весь маршрут № 60 у Боготі.

Історією ділиться Mirror.

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У Колумбії жінка вийшла заміж за автобус

Жінка родом із міста Пасто. Вона зізнається, що змалку мріяла жити в столиці задля творчої кар’єри, а перші прояви механофілії відчула ще у 10 років:

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«Я шалено закохалася в автобус компанії Trans Sandoná — під номером 2200, — що курсував між муніципалітетом Сан-Пабло та містом Пасто. Моя любов була глибокою й щирою. Я плакала через нього й писала йому листи», — каже жінка.

Після запуску столичного транспорту у 2000 році Єліне закохалася в червоні автобуси через екран телевізора. Попри те, що згодом вона мала стосунки з чоловіками, почуття до машин нікуди не зникли.

2006 року вона вперше побачила по телевізору маршрут H60, а 2022 року приїхала до Боготи та на власні очі побачила вже оновлений напрямок A60/F60. Патіньйо пояснює, що закохана не в один конкретний кузов, а в саму сутність маршруту 60, який матеріалізується у будь-якому автобусі з цією табличкою.

«З розвитком технологій еволюціонували й автобуси. Завдяки своїй механофілії я відчуваю, що автобус набуває особливої індивідуальності — такої, що цілковито його опановує, — коли курсує конкретним маршрутом. І саме цей конкретний образ я люблю. Його конструкція, колір і матеріали мене зачаровують; вони, наважуся сказати, є сенсом мого життя».

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Зрозумівши глибину своїх почуттів, жінка вирішила оформити стосунки. Вона зіграла приватне весілля у білій сукні, яку позичила у друзів, з каблучкою, тортом та парою близьких людей, а також склала документ, що символічно посвідчує шлюб із маршрутом.

«Це було кохання з дитинства — зв’язок, схожий на шлюб, що тривав майже 20 років».

Тепер Єліне працює вночі, щоб мити автопарк і бути поруч з «обранцем». Окрім цього, вона зробила татуювання із зображенням фасаду автобуса, написом «F60 Portal Américas» та міським собором.

Утім, поділитися своєю історією жінка наважилася через страх: за її інформацією, через майбутнє відкриття метро маршрут № 60 можуть скасувати протягом двох років. Щоб урятувати своє кохання, Патіньйо розгортає громадську кампанію.

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«Вони постійно вносять зміни, і, чесно кажучи, усе, що я роблю — ризикую репутацією, кар’єрою та власним життям заради цього розголосу, роблю татуювання, пишу пісню, а також запускаю соціальні ініціативи, кампанії на підтримку та безкоштовні заходи, — має на меті зробити маршрут № 60 TransMilenio улюбленим для всіх, аби компанії було складно його скасувати».

Жінка каже, що звертається до юристів та правозахисників, адже все, чого вона прагне, — це інклюзії.

Механофілія та об’єктофільність залишаються рідкісними та часто висміюваними явищами. Єліне зазначає, що не виключає створення традиційної сім’ї з чоловіком у майбутньому, однак зараз готова боротися за те, щоб електронне табло з цифрою 60 не зникло з вулиць Боготи.

Жінка вийшла заміж за трамвай

Нагадаємо, 44-річна мешканка Страсбурга Сандра Рам стала відомою через свої стосунки з трамваєм під номером 3013, за який вона символічно «вийшла заміж» 2024 року. Жінка відчуває до нього емоційну та романтичну прив’язаність (об’єктофілію), що зародилася під час локдауну 2020 року.

При цьому вона поєднує цей зв’язок із приватним життям і стосунками з партнером-чоловіком, а також заявляє, що навіть мала з трамваєм інтимний досвід. Історія отримала розголос у соцмережах та медіа.

Символічну церемонію шлюбу організував водій транспорту, влаштувавши вечірку та фотосесію на кінцевих зупинках. Сам дім жінки заповнений фотографіями, сувенірами та одягом із символікою її «обранця», а першу зустріч із ним Сандра описує як виконання передбачення медіума 2015 року та світловий знак у кабіні.

Жінка переконана, що сильний зв’язок із предметом не є ознакою божевілля. Наразі Сандра Рам працює над книгою про свої незвичайні стосунки, яка має вийти друком пізніше цьогоріч, що додатково підігріває інтерес до теми об’єктофілії у суспільстві.

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