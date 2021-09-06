У Косові чоловік проковтнув мобільний телефон: як лікарі рятували дивака

Лікарям вдалося витягнути телефон, розділивши його на три частини за допомогою ендоскопії.
Чоловікові з Косова якимось чином вдалося проковтнути телефон Nokia 3310, витягнути його допомогли лікарі з Пріштіни.
Про це повідомляє Metro.
Зазначається, що до медиків звернувся 33-річний чоловік, який поскаржився на те, що у нього в животі застряг телефон. Мобільний пристрій був занадто великим, щоб шлунок зміг його перетравити. Але водночас організм чоловіка наражався на небезпеку - з телефона могла витекти акумуляторна кислота.
Лікарям вдалося витягнути телефон, розділивши його на три частини за допомогою ендоскопії.
Керівник медичної бригади Скендер Теляков зазначив, що ускладнень після процедури не було.
Нагадаємо:
- У Львові медики врятували 1,5-річну громадянку США, яка випадково проковтнула деталь від конструктора.
- А у Дніпрі до медзакладу надійшов 8-річний хлопчик з болями у животі. Виявилося, дитина проковтнула монету.