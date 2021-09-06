У Косові чоловік проковтнув мобільний телефон: як лікарі рятували дивака

У Косові чоловік проковтнув мобільний телефон: як лікарі рятували дивака

Лікарям вдалося витягнути телефон, розділивши його на три частини за допомогою ендоскопії.

Чоловікові з Косова якимось чином вдалося проковтнути телефон Nokia 3310, витягнути його допомогли лікарі з Пріштіни.

Про це повідомляє Metro .

Зазначається, що до медиків звернувся 33-річний чоловік, який поскаржився на те, що у нього в животі застряг телефон. Мобільний пристрій був занадто великим, щоб шлунок зміг його перетравити. Але водночас організм чоловіка наражався на небезпеку - з телефона могла витекти акумуляторна кислота.

Фото: Skender Telaku

Лікарям вдалося витягнути телефон, розділивши його на три частини за допомогою ендоскопії.

Керівник медичної бригади Скендер Теляков зазначив, що ускладнень після процедури не було.

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