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У Краматорську безпритульні собаки вишикувалися у чергу, щоб поїсти (фото)

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У Краматорську безпритульні собаки вишикувалися у чергу, щоб поїсти (фото)

Twitter/Nate Mook

Вранці 21 жовтня собаки з Краматорська слухняно утворили чергу до станції годування.

Головний директор міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen Нейт Мук показав бездомних собак Краматорська, які слухняно вишикувалися у чергу до станції годування.

Цікаве фото Нейт Мук оприлюднив у своєму Твітері.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію годування домашніх тварин у Краматорську (за вашої підтримки!). Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", — написав Мук.

Нагадаємо, у Дніпрі ракета російських окупантів поцілила у приватний сектор, в результаті чого зруйновано 4 будинки і загинуло троє людей. Зранку соцмережі облетіло фото собаки, який сидів на руїнах зруйнованого ворожою ракетою будинку.

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