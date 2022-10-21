У Краматорську безпритульні собаки вишикувалися у чергу, щоб поїсти (фото)

Вранці 21 жовтня собаки з Краматорська слухняно утворили чергу до станції годування.

Головний директор міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen Нейт Мук показав бездомних собак Краматорська, які слухняно вишикувалися у чергу до станції годування.

Цікаве фото Нейт Мук оприлюднив у своєму Твітері.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію годування домашніх тварин у Краматорську (за вашої підтримки!). Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", — написав Мук.

I’ve never seen anything like this. Yesterday we installed a displaced pet feeding station in Kramatorsk (with your support!). This morning, the Ukrainian dogs waited in line to eat. pic.twitter.com/5aEDCvUE2n — Nate Mook (@natemook) October 20, 2022

Нагадаємо, у Дніпрі ракета російських окупантів поцілила у приватний сектор, в результаті чого зруйновано 4 будинки і загинуло троє людей. Зранку соцмережі облетіло фото собаки, який сидів на руїнах зруйнованого ворожою ракетою будинку.

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