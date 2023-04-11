У Кременчуці злодій-онаніст мастурбував на очах у перехожих: як його покарали

Зловмисник двічі мастурбував у громадському місці на очах у ошелешених перехожих.

У Кременчуці (Полтавська область) суд покарав злодія-ексгібіціоніста, який вчинив крадіжку, а потім здійснив акт онанізму просто на вулиці, незважаючи на оточуючих.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що у червні минулого року зловмисник вкрав мобільний телефон та сумку відомого бренду. Згодом чоловік вчинив ще один злочин, але уже іншого характеру.

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Ексгібіціоніст шокував оточуючих і просто на вулиці зняв нижню білизну разом із шортами. Чоловік "оголив свій статевий орган, після чого здійснив акт онанізму у присутності перехожих". Через три дні зловмисник знову мастурбував у громадському місці.

"Розуміючи, що за його діями спостерігають сторонні особи, почав вести себе непристойно,- а саме сидячи на тротуарі, закотив штанину шортів та оголив свій статевий орган, після чого здійснив акт онанізму у присутності перехожих", – йдеться в повідомленні суду.

Оскільки обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, обіцяв виправитися суд звільнив крадія-онаніста від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

Раніше повідомлялося, що у центрі Берегового Закарпатської області чоловік мастурбував на очах у дітей.

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