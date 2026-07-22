У Китаї розкрили вбивство за допомогою мух: як слідчий визначив винуватця

Муха / © pexels.com

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Використовувати комах для розслідування злочинів почали задовго до появи сучасної криміналістики. Один із найдавніших відомих випадків судової ентомології стався у Китаї ще в XIII столітті, коли вбивцю вдалося викрити завдяки мухам, які злетілися на сліди крові.

Про це йдеться у матеріалі IFL Science.

Цей випадок описав китайський суддя і лікар Сун Ци у праці «Збірник виправлених випадків несправедливості». Її вважають одним з перших систематизованих посібників із судової медицини.

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За часів династії Сун, яка правила у 960–1279 роках, у кожному повіті працював чиновник, відповідальний за розслідування злочинів і покарання винних. Сун Ци мав медичну освіту та працював суддею, що дозволило йому збирати відомості про різні справи й описувати найефективніші способи їхнього розслідування.

У своїй книжці він наводив практичні рекомендації щодо огляду тіл і встановлення причин смерті. Зокрема, пояснював, як відрізнити рани, завдані людині за життя, від пошкоджень, які з’явилися вже після смерті.

Сун Ци зазначав, що навколо прижиттєвих ножових поранень шкіра і тканини стискаються, а під ними утворюються крововиливи. Натомість післясмертні пошкодження не спричиняють таких змін, а самі рани залишаються світлими й майже без крові.

Він також описував, як характер розкладання тіла може допомогти визначити приблизний час смерті. Проте найвідомішим став наведений у книжці випадок розкриття вбивства за допомогою комах.

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За описом Сун Ци, одного з селян знайшли мертвим із ранами, завданими гострим серпом. Слідчий припустив, що йдеться про вбивство, оскільки незадовго до загибелі чоловік посварився з іншим жителем села через борг.

Усім чоловікам наказали принести свої серпи та розкласти їх на землі. Зовні знаряддя були чистими, а видимих слідів крові на них не залишилося.

Через деякий час мухи почали злітатися лише до одного серпа. Їх привабив запах крові, який залишався на лезі, хоча побачити його неозброєним оком було неможливо.

Слідчий вказав на власника цього серпа та звинуватив його в убивстві. Спочатку той заперечував провину, однак після демонстрації доказу зізнався у злочині.

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Цей епізод вважають першим задокументованим випадком застосування судової ентомології — науки, яка використовує комах та інших членистоногих для розслідування злочинів.

Праця Сун Ци містила не лише опис цього випадку, а й докладні рекомендації щодо всього процесу розслідування — від огляду тіла до встановлення знаряддя та обставин смерті.

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