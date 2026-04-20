ТСН у соціальних мережах

207
2 хв

У Китаї "слони" виявилися людьми: скандал у зоопарку шокував відвідувачів

Скандал у китайському тематичному парку: замість справжніх слонів виступали артисти в костюмах. Відео швидко поширилося мережею.

Анастасія Грубрина
У Китаї "слони" виявилися людьми

У Китаї "слони" виявилися людьми / © unsplash.com

В одному з зоопарків Китаю трапився справжній переполох, коли відвідувачі дізналися, що замість слонів бачать перевдягнутих працівників. Двоє «слонів», що брали участь у шоу, виявилися артистами в костюмах.

Помітити це вдалося вже тоді, коли в кадрі стали помітні людські щиколотки. Про випадок пише Daily Star.

У Китаї співробітники зоопарку перевдягалися у слонів

Інцидент трапився уМісті бойових мистецтв гори Ваньсуй у Кайфені, що у провінції Хенань у Центральному Китаї. Тривалий час відвідувачі тематичного парку вважали, що бачать перед собою справжніх тварин.

У Мережі завірусилося відео зі слонами, які виходять на сцену. У цей момент люди слухали історії та очікували на феєрверк з розплавленого заліза. Однак пильні глядачі відразу помітили, що щось не так — в одного зі слонів було видно людські щиколотки.

Відео відразу почали обговорювати у соцмережах. Чимало глядачів висловили шок та обурення, адже вірили, що приходили дивитися на справжніх слонів, а не на людей у костюмах.

Фото: AsiaWire/NX

Деякі користувачі вирішили похвалити персонал зоопарку за таку точність та використання імітації замість реальний тварин.

15 квітня персонал зоопарку вийшов на зв’язок та пояснив усе відвідувачам. Там заявили, що в цьому тематичному зоопарку ніколи не тримали слонів. А тварини з вистави є реквізитом, яким керують 2-4 людей усередині костюма.

Відвідувачі зоопарку розділилися на два табори: одні почуваються надуреними, а інші заявляють, що таке одкровення зробило шоу цікавішим.

Інші випадки у зоопарках

Зоопарки часто стають місцем «пригод». Там чимало диких тварин, яких люди можуть намагатися погладити чи роздражнити.

Останній випадок трапився у Пенсильванії, коли дитина засунула руку в пащу вовка. Батьки цього не помітили, адже «зависали» у телефонах.

А в тому-таки Китаї нещодавно ведмідь напав на свого дресирувальника. Це трапилося прямісінько під час шоу, на якому тварину змушували виконувати трюки — кататися на говерборді та самокаті.

Працівники зоопарку заявили, що тварина просто побачила пакет з морквою та яблуками і хотіла його забрати.

207
