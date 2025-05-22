У Китаї завалився дах "історичної" вежі на голови туристів

Обвал вежі в Китаї / © скриншот

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У Китаї — новий туристичний скандал: щойно реконструйований дах вежі XIV століття частково обвалився просто під час візиту десятків туристів. Інцидент стався у понеділок в окрузі Финьян, провінція Аньхой. Момент обвалу черепиці потрапив на відео й миттєво розлетівся Мережею.

Про це повідомляє The New York Times.

Відеозаписи, що швидко поширилися в Мережі, зафіксували момент падіння черепиці. Дивом, ніхто з туристів не постраждав, що згодом підтвердила і місцева влада. Проте сам факт обвалу даху, який було відремонтовано менш ніж рік тому за значні кошти — близько 3 мільйонів юанів (420 000 доларів) — викликав шквал критики та підозр у розкраданні коштів.

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Барабанна вежа, яка вважається однією з ключових культурних реліквій провінції Аньхой, виявилася не такою старою, як здається. Хоча фундамент споруди дійсно датується 1375 роком (династія Мін), сама вежа, що стояла на ньому, була зруйнована у XIX столітті. Нинішня споруда, що обвалилася, є реплікою, збудованою на старому фундаменті у 1995 році.

Щобільше, після інциденту до розслідування приєднався центральний уряд Китаю. Державна телекомпанія CCTV повідомила, що вся відтворена будівля є незаконною самобудовою 1990-х років і фактично є «підробленим антикваріатом», який не отримав схвалення Міністерства культури.

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