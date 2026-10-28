У Китаї збудували 10-поверхівку швидше ніж за 29 годин: у чому секрет (відео)

У Китаї звели будинок за 28 годин і 45 хвилин — подробиці. Фото: BROAD Group/YouTube

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У Китаї 10-поверховий житловий будинок вдалося звести лише за 28 годин і 45 хвилин. Настільки швидке будівництво стало можливим завдяки використанню готових модулів, які виготовили на заводі, а на майданчику фактично зібрали в єдину конструкцію.

Про це повідомило видання New Atlas.

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За проєктом стоїть китайська компанія Broad Group, яка розробила технологію модульного будівництва Living Building. Її особливість полягає в тому, що основні конструкції виготовляють на підприємстві, а безпосередньо на місці будівництва їх залишається лише з’єднати.

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Кожен блок спроєктований так, щоб у складеному стані він займав приблизно стільки ж місця, скільки звичайний вантажний контейнер. Це дозволяє доставляти готові елементи на будівельний майданчик без спеціальних транспортних рішень.

Йдеться не просто про металевий каркас. Ще до відправлення із заводу конструкції оснащують вікнами, електропроводкою, ізоляційними матеріалами та вентиляційним обладнанням. Основою модулів є нержавіюча сталь.

Після доставлення блоків будівельникам потрібно встановити їх у відповідному порядку, закріпити болтовими з’єднаннями та під’єднати будинок до водопостачання й електромережі.

Для реалізації цього проєкту компанія залучила численну бригаду робітників і щонайменше три підйомні крани. Сам процес складання 10-поверхівки зафіксували на відео.

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Розробники запевняють, що швидкість монтажу не позначається на міцності споруди. За твердженням Broad Group, будинки, зведені за цією технологією, здатні витримувати землетруси. Крім того, їх можна демонтувати й повторно встановити в іншому місці.

У компанії розраховують застосовувати таку систему не лише для житла, а й для будівництва готелів, лікарень і гуртожитків. Ба більше, розробники заявляють про можливість зведення за цією технологією хмарочосів заввишки до 200 поверхів.

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