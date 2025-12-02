У Ла-Манші підняли корабель XIII століття, який роками плутали зі сміттям: що знайшли археологи

Знайдена надгробна плита. Фото: Борнмутський університет

У музеї Пула презентували нову експозицію з рідкісною знахідкою — середньовічною надгробною плитою, піднятою з місця затонулого судна XIII століття біля узбережжя Дорсету. Артефакт дістали з уламків торгового корабля Mortar Wreck, що спочивав на дні затоки Стадленд приблизно за 1,6 кілометра від острова Пербек.

Про це повідомило видання BBC.

Довгі роки цю ділянку вважали звичайним скупченням каміння, аж поки дослідження 2019–2020 років не довели: під водою зберігся корпус одного з найдавніших англійських кораблів. У 2022 році рештки судна, датованого близько 1250 роком, офіційно внесли до переліку охоронюваних об’єктів.

Під час археологічних робіт на місці знайшли кам’яний казан, дерев’яні балки ірландського походження та дві надгробні плити з пурбекського каменю. Цей матеріал добувають на Пербеку ще з римської доби, а в Середньовіччі він був особливо цінним — його застосовували в будівництві Лондонського Тауера й Вестмінстерського абатства, а зразки Purbeck Marble знаходили навіть за межами Британії, зокрема в Данії.

Керівник експедиції, морський археолог Том Казінс із Університету Борнмута, зазначив: раніше дайвери оминали це місце, сприймаючи його як підводне сміття. Лише перші відкриття показали, що перед дослідниками — добре збережений фрагмент торговельної історії XIII століття.

За попередніми висновками, причиною загибелі судна могло стати перевантаження — на борту перебувало близько 30 тонн каменю. Також у корпусі зафіксували тріщину, яка могла прискорити катастрофу. За конструкцією корабель нагадував модернізовані варіанти суден вікінгів.

Археологи наголошують, що підводні розкопки дозволяють буквально «заморозити момент часу»: усі предмети належать до одного періоду, що допомагає точніше відтворити побут та торговельні маршрути середньовічної Англії.

В експозиції музею Пула артефакти виставили поруч з іншими морськими реліквіями, зокрема знахідками із затонулого торгового судна XVII століття неподалік гавані. Представник музею Джо Рейн назвав відкриття вражаючим і таким, що дає змогу сучасним відвідувачам відчути живий зв’язок із людьми, які мешкали тут майже 800 років тому.

