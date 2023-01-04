У літаку чоловік помочився на жінку та показував статевий орган: на цьому проблеми не закінчились

У літаку компанії Air India, який летів за рейсом з Нью-Йорка до Дейлі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку. Водночас жінку не пересадили на нове місце.

Про це пише Times of India.

За даними видання, нетверезий пасажир підійшов до сидіння, де сиділа потерпіла, та справив на неї свою потребу. Після цього у салоні приглушили світло, а пасажир почав роздягатись, демонструючи літній жінці свій статевий орган. Це все припинилось, коли втрутився інший пасажир.

70-річна жінка поскаржилась екіпажу літака, що її одяг, сумка та взуття просочені сечею. Екіпаж нібито дав їй комплект піжами та тапочок і сказав їй повернутися на своє місце, стверджуючи, що іншого місця немає. Жінка змушена була сидіти на кріслі, яке неприємно пахло. Після скандалу жінку все ж пересадили на нове місце, проте воно було некомфортне.

Видання ndtv.com повідомляє, що після такого пасажира ніяк не покарали, а тому потерпіла звернулась до генерального директора авіакомпанії Air India.

"Це був найгірший політ у моєму житті. Під час польоту, невдовзі після того, як подали обід і вимкнули світло, я збиралась спати, а інший пасажир підійшов до мого місця у стані алкогольного сп’яніння. Він розстібнув блискавку на штанях, справив нужду та продовжив показувати мені свій статевий орган. Пасажир, який сидів поруч зі мною, попросив його повернутися на своє місце. Він не відреагував одразу, але через кілька хвилин покинув зону", - йдеться у листі потерпілої.

Після розголосу встановили дані пасажира, тепер йому можуть заборонити користуватись послугами авіакомпанії Air India. також компанія звернулась до поліції.

Нагадаємо, молода жінка несподівано народила на борту літака KLM, що летів з Еквадору в нідерландське місто Амстердам. Вона не знала, що вагітна.

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